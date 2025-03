W pięć miesięcy 2024 roku zwolniono tyle osób w branży gier, ile przez cały poprzedni rok. To nie koniec tego procesu

Branża gier wideo przeżywa teraz niewątpliwie trudny okres. Wiąże się to między innymi z pokaźnymi zwolnieniami, które są od pewnego czasu przeprowadzane w kolejnych studiach. Wiele wskazuje na to, że obecny rok będzie znacznie gorszy pod tym względem od poprzedniego. Zaledwie pięć miesięcy 2024 roku wystarczyło, żeby liczba zwolnień w branży zrównała się z wynikiem za cały 2023 rok. Zapewne na tym jednak się nie skończy i proces będzie kontynuowany.

Łączna liczba zwolnień w branży gier w 2024 roku wyniosła na dzień 23 maja około 10100 osób. Największe z nich objęły Activision Blizzard (1900 osób), co jest bezpośrednim efektem przejęcia spółki przez Microsoft. Drugie miejsce zajmuje Unity Technologies (1800 osób), czyli firma stojąca za jednym z najpopularniejszych silników napędzających gry. Bardzo duże zwolnienia przeprowadziło w swoich podmiotach także PlayStation Studios (900 osób) oraz Electronic Arts (670 osób). Uwagę zwracają ponadto Take-Two Interactive (600 osób), Riot Games (530 osób) oraz potentat streamingowy Twitch (500 osób). Lista jednak jest znacznie dłuższa, co dobrze obrazuje dostępne w Internecie zestawienie.

Łączna liczba zwolnień w tej branży w 2023 roku wyniosła około 10500 osób. Była ona uważana za wysoką i nikt nie spodziewał się, że wystarczy zaledwie pięć miesięcy bieżącego roku, by ten wynik zrównać. W przypadku utrzymania obecnego tempa, zwolnienia w 2024 roku mogłyby mocno przekroczyć 20000 osób, ale z racji, że wiele dużych podmiotów już je przeprowadziło, wątpliwe jest, by było aż tak źle. To jednak marne pocieszenie, bo zwolnienia są na tyle duże, że niemożliwe jest, by branża ta była w stanie na nowo wchłonąć tak pokaźną liczbę pracowników. Owszem, część z nich znajdzie zatrudnienie w innych studiach, ale sporą grupę czeka z pewnością konieczność przekwalifikowania.

