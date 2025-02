Bungie dołącza do grona studiów, które przeprowadzą zwolnienia. Twórcy Destiny 2 postawią na bliską współpracę z Sony

Proces zwolnień, który dotknął wiele podmiotów zajmujących się tworzeniem gier komputerowych, nie dobiegł jeszcze końca. Tego typu zmiany przejdzie też, znane między innymi z gry Destiny 2, studio Bungie. Pracę straci znaczący odsetek dotychczasowych pracowników, ale nie oznacza to na szczęście całkowitego zamknięcia firmy. Podmiot ma postawić w przyszłości na dalsze zacieśnianie współpracy z Sony i rozwój już istniejących projektów.

Do grona podmiotów z branży gier komputerowych, które wkrótce przeprowadzą zwolnienia, dołączyło znane z Destiny 2 studio Bungie. Pracę straci 220 osób, czyli około 17% zatrudnionych.

Bungie to studio, które ma za sobą bogatą historię. Sięga ona początku lat 90. XX wieku. Podmiot był w przeszłości niezależny, ale w 2001 roku trafił w ręce Microsoftu. Sześć lat później studio ponownie wybiło się na niezależność, by następnie nawiązać ścisłą współpracę z Activision Blizzard. W kolejnych latach umowa wydawnicza została zerwana, a w 2022 roku Bungie zostało przejęte przez Sony. Studio zachowało jednak sporą niezależność w strukturach japońskiej firmy. Niestety stosunkowo trudne czasy, jakie nastały w branży gier komputerowych, zmusiły kierownictwo Bungie do przeprowadzenia zwolnień. Pracę straci 220 pracowników z około 1300 osób, które firma aktualnie zatrudnia. Redukcja etatów będzie zatem znacząca i z pewnością wpłynie na dalsze funkcjonowanie podmiotu. Deweloperzy Destiny 2 dołączyli zatem do licznego grona firm z branży gier komputerowych, które przeprowadzają u siebie podobne zmiany, w tym takich spółek, jak Microsoft czy Take Two.

Główną przyczyną zwolnień są rosnące koszty tworzenia gier, aktualne warunki ekonomiczne, a także przekształcenia, które przechodzi aktualnie branża. Co ciekawe, redukcja etatów w Bungie nie skupi się na konkretnych działach. Dotknięci będą pracownicy z całej firmy, zarówno osoby na stanowiskach juniorskich, jak i menadżerowie. Zwolnieni otrzymają odprawy oraz stosowne dodatki. Bungie pokryje także koszty ubezpieczenia zdrowotnego dla byłych pracowników na niesprecyzowany w oficjalnym komunikacie okres. Bungie ma skupić się teraz przede wszystkim na rozwoju gier Destiny 2 oraz Marathon. Celem jest też zacieśnienie współpracy z Sony, w wyniku czego 155 miejsc pracy zostanie wchłonięte przez japońską spółkę. Bungie chciałoby także, żeby realizacji doczekał się przynajmniej jeden z nowych projektów, nad którymi wstępnie pracowali deweloperzy (gra akcji osadzona w uniwersum sci-fi). Niewykluczone, że zostanie w tym celu utworzone nowe studio w ramach firmy Sony.

