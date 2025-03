Square Enix dołącza do grona firm, które przeprowadzają zwolnienia. Dotkną one oddziałów w USA i Europie

Choć branża nowych technologii ma już prawdopodobnie za sobą najgorszy okres, to nie można ciągle tego powiedzieć o studiach tworzących gry komputerowe. Od kilkunastu miesięcy jesteśmy zasypywani doniesieniami o dużych zwolnieniach wśród tego typu firm. Dołączyło do nich niestety także Square Enix. Japońska firma przechodzi restrukturyzację, w wyniku której z pracą pożegna się spora liczba osób z amerykańskich i europejskich oddziałów.

Z pracą w Square Enix pożegna się wkrótce część amerykańskich i europejskich pracowników. Jest to część restrukturyzacji, którą japońska spółka przeprowadza w swoich zagranicznych oddziałach.

Zwolnienia w branży gier komputerowych są w ostatnim okresie bardzo częste. Wystarczy wspomnieć o redukcji etatów, którą przeprowadziły niedawno takie przedsiębiorstwa, jak Microsoft czy Embracer Group. Niestety nie ominą je także jednego z japońskich potentatów rozrywkowych, czyli firmy Square Enix. Źródła donoszą, że kilkadziesiąt godzin temu odbyło się spotkanie kierownictwa firmy, na której jej prezes - Takashi Kiryu - ogłosił, że przeprowadzone zostaną zwolnienia. Niestety nie wiemy na razie, jak duże one będą, ale mają być przeprowadzone w przeciągu najbliższego miesiąca. Redukcja etatów ma objąć w pierwszej kolejności dział wydawniczy, IT oraz Square Enix Collective, który zajmuje się głównie produkcjami niezależnymi. Po spotkaniu kierownictwa zablokowanych zostało wiele kanałów Slack, które wykorzystywano do tej pory podczas wewnętrznej komunikacji pracowników.

Główną przyczyną zwolnień ma być restrukturyzacja oddziałów zagranicznych Square Enix. Firma chce je przebudować od podstaw między innymi w celu optymalizacji ponoszonych kosztów. Warto odnotować, że Square Enix nie było ostatnio zadowolone z wyników sprzedaży swoich dużych gier. Dotyczy to również jej najbardziej rozpoznawalnej serii, czyli Final Fantasy. Potwierdzają to zresztą ostatnie wyniki finansowe. Zyski Square Enix skurczyły się o 70% w porównaniu do poprzedniego roku. Należy jednak pamiętać o tym, że było to spowodowane także kosztami, które firma poniosła na produkcję anulowanych ostatecznie gier. Nie można też wykluczyć, że najnowsze zwolnienia są częściowo przygotowaniem gruntu pod szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji, co spółka zapowiadała w przeszłości.

Źródło: Video Games Chronicle