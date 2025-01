Square Enix stawia na AI. Prezes firmy zapowiada wykorzystanie sztucznej inteligencji na szeroką skalę

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza także do zawodów, które wymagają kreatywności. Generatory AI są coraz lepsze i popularniejsze, zatem słuszne obawy o swoje miejsca pracy mają na przykład artyści koncepcyjni z branży gier. Choć zapewne zawód utrzyma się na rynku, to mocno zmieni się charakterystyka jego pracy. Wykorzystanie AI na szeroką skalę zapowiedział prezes Square Enix. Wbrew pozorom, może wpłynąć to pozytywnie na proces tworzenia gier.

Takashi Kiryu zapowiedział, że Square Enix będzie agresywnie wykorzystywało potencjał sztucznej inteligencji. Dotyczy to zarówno procesu tworzenia treści, jak i działań marketingowych.

Prezes Square Enix - Takashi Kiryu - wystosował specjalny list z okazji Nowego Roku. W większości jest to podsumowanie technologiczne 2023 roku, ale szczególną uwagę zwraca fragment poświęcony sztucznej inteligencji. Jak twierdzi Kiryu, generatywna AI ma potencjał nie tylko żeby przekształcić to, co firma tworzy, ale także zmienić fundamentalnie sam proces tworzenia, w tym obszar programowania. Sztuczna inteligencja ma być w przyszłości agresywnie wykorzystywana przez Square Enix przy produkcji gier. Początkowo ma poprawić produktywność deweloperów i umożliwić uzyskanie wyższego wyrafinowania w działaniach marketingowych. W dłuższej perspektywie zaś pozwoli na tworzenie nowych treści dla klientów Square Enix, czyli także graczy.

W przyszłości sztuczna inteligencja może zastąpić niektóre zawody, ale większość z nich prawdopodobnie utrzyma się na rynku. Zmieni się jednak ich filozofia pracy. Przykładowo, artysta koncepcyjny nie będzie tworzył swoich projektów od zera, a modyfikował obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Przydatna będzie zatem nie tylko umiejętność rysowania czy modelowania, ale także wiedza o tym, jakie dane wprowadzić do generatora, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Podobnie będzie w przypadku programistów czy testerów oprogramowania. Dostępne obecnie generatory AI pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych rezultatów, także w przypadku zadań wymagających kreatywności.

Studia tworzące gry komputerowe otrzymają specjalnie zmodyfikowane pod siebie modele, dzięki czemu powtarzalność uzyskiwanych rezultatów będzie zminimalizowana. Już teraz dostępne publicznie generatory obrazów Midjourney oraz Bing, potrafią w kilka sekund dostarczyć efekt końcowy, który od zwykłego człowieka wymagałaby wielu godzin ciężkiej pracy. Nie ma zatem niczego złego w wykorzystywaniu AI do produkcji gier. Dzięki temu proces tworzenia poszczególnych tytułów będzie krótszy. Powinny one docelowo charakteryzować się też mniejszą liczbą błędów. Treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję (zwłaszcza zmodyfikowane przez człowieka) nie muszą charakteryzować się gorszą jakością czy większą powtarzalnością od prac przygotowanych przez ludzi od zera. Kierunek jest już wyznaczony i decyzja Kiryu, żeby nim podążać wydaje się słuszna.

Źródło: Square Enix