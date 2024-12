AI Alliance - utworzono ogólnoświatową grupę, która zajmie się sztuczną inteligencją. Na jej czele Meta oraz IBM

Sztuczna inteligencja i wszystko, co z nią związane, są dominującymi tematami w ostatnim czasie. Każda większa firma chce mieć jakiś udział, czy też wkład w rozwój tej dziedziny, więc nie dziwi fakt, że właśnie stworzono międzynarodową grupę, na którą składają się przedsiębiorstwa, uniwersytety oraz startupy. To wielkie stowarzyszenie pod nazwą AI Alliance ma na celu poważnie zająć się sztuczną inteligencją i to w praktycznie każdym możliwym aspekcie.

IBM wraz z firmą Meta, a także ponad 50 innymi członkami, stworzyli grupę o globalnym zasięgu o nazwie AI Alliance. Działalność ma być ściśle powiązana z dziedziną sztucznej inteligencji. Projekt na tak ogromną skalę ma zamiar umożliwić bezpieczny rozwój technologii, a przy okazji stawia na otwartość.

Omawiane międzynarodowe stowarzyszenie tworzone jest przez wiele znanych przedsiębiorstw, takich jak Intel, AMD, Sony Group, Oracle, czy też Dell Technologies, a także duże uniwersytety i firmy powiązane dotychczas ze sztuczną inteligencją (Stability AI). Wśród głównych założeń AI Alliance jest tworzenie narzędzi i odpowiednich zasobów, które umożliwią bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji. Nacisk kładzie się również na otwartość, na którą niewiele przedsiębiorstw się obecnie zdobywa (za przykład może posłużyć ChatGPT od OpenAI - co ciekawe, ta firma nie znalazła miejsca w "sojuszu"). Cały projekt ma na celu wspieranie rozwoju wspomnianych "otwartych" technologii związanych z AI (w tym modeli językowych), a także umożliwienie ich lepszego zrozumienia (dlatego do badań zaangażowano uniwersytety).

Rozwój związany ze sztuczną inteligencją ma być odpowiednio regulowany, więc współpracę podjęły różnorodne instytucje. Wszystkie założenia mają bezpośrednio działać na korzyść społeczeństwa, a nie tylko "wybranych dużych graczy". Tak więc od teraz większe możliwości i wsparcie otrzyma więcej osób (mówi się również o specjalnej platformie do "dzielenia i opracowywania rozwiązań"). Planuje się także, aby do projektu dołączyć rządy i organizacje non-profit. Obecnie mają zostać stworzone grupy robocze, których członkowie skupią się na konkretnych aspektach. Wszystkich członków jest ponad milion, natomiast roczne finansowanie wynosi przeszło 80 mld dolarów. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej informacji na temat stowarzyszenia, możemy udać się na oficjalną stronę.

