Final Fantasy VII Rebirth z datą premiery. Kiedy zagramy w kolejną część remake'u kultowej gry jRPG z 1997 roku?

W 2020 roku wydana została pierwsza część remake’u Final Fantasy VII. Oryginalna wersja produkcji jest olbrzymich rozmiarów, dlatego deweloperzy i wydawca zdecydowali się podzielić całość na trzy gry. Prace nad drugą częścią, zatytułowaną Rebirth, postępują sprawnie. Podczas State of Play September 2023 pokazano nowy trailer i ujawniono datę premiery. Jeśli na ostatniej prostej nie dojdzie do żadnych opóźnień, to gracze nie będą musieli długo czekać.

Final Fantasy VII Rebirth powinno zadebiutować na PlayStation 5 już w lutym 2024 roku. Gracze PC-towi będą musieli jednak poczekać na grę znacznie dłużej. Jeśli powtórzy się schemat znany z pierwszej części remake'u, potrwa to przynajmniej 1,5 roku.

Pierwsza część remake’u Final Fantasy VII została ciepło przyjęta przez graczy i krytyków. PC-towa wersja gry miała jednak swoje problemy. Cechowała się bardzo ubogimi opcjami konfiguracji jakości grafiki i początkowo trafiła wyłącznie na platformę Epic Games Store. Ostatecznie jednak Square Enix może mieć powody do zadowolenia. Od drugiej części trylogii oczekuje się utrzymania wysokiego poziomu. Na ujawnionym ostatnio trailerze widać, że będziemy mieli do czynienia z grą o bardziej otwartej strukturze, choć zapewne nie otrzymamy pełnoprawnego otwartego świata. Można też liczyć na obecność pojazdów, nad którymi kontrolę obejmie gracz.

Według zapowiedzi twórców, druga część remake’u będzie cechowała się dwukrotnie większą liczbą questów pobocznych. Gra ma kończyć się w momencie dotarcia do Forgotten Capital z oryginalnej odsłony, ale oczywiście fabuła i rozgrywka nie zostaną przeniesione jeden do jednego. Dla fanów najciekawsza jest zapewne informacja o dacie premiery. Final Fantasy VII Rebirth zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 już 29 lutego 2024 roku. Do premiery na sprzęcie Sony pozostało zatem niewiele czasu, ale gracze PC-towi będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na razie nie zapowiedziano bowiem oficjalnie wersji komputerowej. Z racji jednak, że pierwsza część ostatecznie pojawiła się na tej platformie, tak też będzie zapewne w tym przypadku. Final Fantasy VII Remake Intergrade zajęło to jednak ponad 1,5 roku, więc bardziej prawdopodobne jest, że sporo wcześniej ujrzymy PC-towy port Final Fantasy XVI.

