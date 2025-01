Final Fantasy XVI oficjalnie zmierza na PC. Jeden z deweloperów podzielił się fantastyczną informacją

Posiadacze PC-tów z zazdrością patrzyli ostatnio na konsolowych graczy delektujących się najnowszą częścią Final Fantasy. Pogłoski o wersji komputerowej pojawiały się w przestrzeni medialnej co najmniej od czasu, gdy na jednym z trailerów pojawiła się o niej wzmianka. Została ona jednak szybko usunięta, a deweloperzy i wydawca nie potwierdzili, że taka edycja jest przygotowywana. Podczas PAX West 2023 sytuacja ta uległa jednak zmianie.

Podczas PAX West 2023 oficjalnie potwierdzono, że Final Fantasy XVI doczeka się portu PC-towego. Na razie nie jest znana jeszcze data premiery gry na tej platformie. Square Enix obowiązuje aktualnie sześciomiesięczna umowa o ekskluzywności tytułu na PlayStation 5.

Radosną informacją podzielił się Naoki Yoshida, producent najnowszej odsłony cyklu. Oficjalne ogłoszenie PC-towej wersji Final Fantasy XVI odbyło się bez żadnej pompy w trakcie jednego z panelów podczas targów. Graczy z pewnością interesują takie kwestie, jak data premiery czy dostępne ustawienia graficzne. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji na ten temat. Pewne na chwilę obecną jest to, że Square Enix obowiązuje sześciomiesięczna umowa o ekskluzywności tytułu na PlayStation 5. Na PC-tową wersję Final Fantasy XVI przyjdzie nam jednak pewnie zaczekać nieco dłużej. Dodatkowo Yoshida zapowiedział także dwa płatne dodatki DLC do gry. Szczegóły na ich temat, oraz bliższe informacje o porcie PC-towym, mamy poznać do końca bieżącego roku.

Przypomnijmy, że zarówno Final Fantasy XV, jak i Final Fantasy VII Remake Intergrade, także trafiły na PC-ty, ale użytkownicy tej platformy musieli uzbroić się w cierpliwość. Obie gry zadebiutowały na komputerach około półtora roku po premierze konsolowej. O ile Final Fantasy XV było bardzo dobrym portem, który oddawał w ręce graczy szerokie możliwości konfiguracji, to remake siódmej odsłony cyklu mocno rozczarowywał na tej płaszczyźnie. Pozostaje mieć nadzieję, że PC-towy port "szesnastki" umożliwi zaawansowaną personalizację ustawień graficznych, gdyż z tego właśnie ta platforma słynie.

Źródło: WCCFTech