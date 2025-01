Final Fantasy XVI z solidnym wynikiem sprzedażowym, ale nie jest on rekordowy dla całej serii

Final Fantasy XVI to produkcja bardzo chwalona przez krytyków. Jednocześnie jest to gra dosyć odległa od tradycyjnych odsłon serii, co często wytykają najwięksi fani. Twórcy przeprowadzili gruntowną modernizację formuły tak, żeby bardziej przystawała do dzisiejszych standardów. Można się z tym nie zgadzać, ale wydaje się, że kwestia ta nie przeszkadza w dobrej sprzedaży tytułu. Wydawca może mieć powody do zadowolenia.

Jak podało Square Enix, Final Fantasy XVI w niecały tydzień po premierze osiągnęło wynik sprzedażowy na poziomie 3 mln egzemplarzy. Rezultat jest dobry, ale poprzednie odsłony sprzedawały się lepiej.

Rozpatrując kwestię liczby egzemplarzy, które trafiły na chwilę obecną do graczy, trzeba mieć na uwadze fakt, że Final Fantasy XVI ukazało się póki co jedynie na konsolach PlayStation 5. Tego typu ekskluzywność nierzadko prowadzi do zmniejszenia ogólnej sprzedaży. Nie każdy bowiem ma ochotę kupować całe urządzenie tylko po to, żeby zagrać w nieliczne tytuły, które nie są dostępne na innych platformach. Najnowsza odsłona zasłużonej serii mimo to radzi sobie bardzo dobrze. Square Enix ogłosiło, że w przeciągu niecałego tygodnia udało się sprzedać 3 mln kopii gry. Ten dobry start to jednak zaledwie początek, ponieważ większość graczy spodziewa się, że tytuł trafi w przyszłości także na PC-ty. Nie stanie się to jednak zapewne szybko. Przyjdzie nam poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy.

We’re delighted to announce we’ve shipped and digitally sold 3 million copies of Final Fantasy XVI on PlayStation 5. Thank you for your support! #FF16 pic.twitter.com/8YGfo1RXyV — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) June 28, 2023

Warto odnotować, że wynik sprzedażowy Final Fantasy XVI, choć bardzo dobry, to jest mimo wszystko dosyć odległy od rekordowych rezultatów uzyskiwanych przez gry serii. Jak zauważył portal Eurogamer, Final Fantasy XV sprzedało się w 5 mln egzemplarzy zaledwie w przeciągu pierwszego dnia po premierze. Do tego rezultatu najnowszej odsłonie jest zatem daleko, choć należy pamiętać, że poprzednia część ukazała się od razu zarówno na PlayStation 4, jak i Xbox One. Final Fantasy VII Remake także zanotował lepszy wynik. Było to 3,5 mln w przeciągu zaledwie czterech dni. Gra wyszła jako tytuł ekskluzywny na konsolę PlayStation 4, ale można założyć, że urządzenie to miało wtedy większą bazę graczy niż PlayStation 5 na obecnym etapie cyklu życia konsoli.

