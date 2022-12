Magazyn Pixel nie będzie dłużej wydawany. To kolejne czasopismo o grach, które zniknie z polskich kiosków

Jak poinformowano na oficjalnym profilu magazynu Pixel, 21 grudnia tego roku ukaże się ostatni, 84. numer tego popularnego czasopisma dla graczy. Wydawca podjął trudną, choć konieczną decyzję o zakończeniu działalności. Jak można było się spodziewać, powody są czysto finansowe i wynikają z bieżących cen druku, papieru oraz energii. Pixel nie zniknie jednak całkowicie - co więcej, nie jest wykluczany powrót magazynu w przyszłości.

Pixel to kolejne czasopismo o grach, które zniknie z polskich kiosków. Graczom pozostanie więc już tylko miesięcznik PSX Extreme oraz kwartalnik CD-Action.

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku napisano, że prenumeratorzy oraz patroni Pixela otrzymają specjalne wiadomości w związku z zaprzestaniem wydawania magazynu. Co jednak ważne, zdradzono, jakie będą następne kroki. "W kwestiach biznesowych będziemy kontynuować wydawanie PSX Extreme. W obecnej sytuacji będzie to jedyny na polskim rynku miesięcznik poświęcony tematyce gier wideo. Pod kątem cyfr wypada lepiej niż Pixel i liczę na to, że koncentrując się na jednym tytule uda się nam go umocnić. Mam też nadzieję, że uda się nam zachęcić również Was do sięgnięcia po ten magazyn, postaramy się przemycić na jego łamach "ducha Pixela"."

Okładka ostatniego numeru magazynu Pixel

Jak czytamy w dalszej części oświadczenia: "Będziemy też nadal organizować wydarzenia: dwa razy do roku Gamedev & Creative Careers Expo (edycje wiosenna i jesienna), Festiwal Gier i Popkultury Pixel Heaven oraz Extreme Party, pewnie też pojawią się jakieś dodatkowe imprezy po drodze, gdzie również mam nadzieję na Wasze wsparcie i udział. Skontaktuję się ustalę sprawy z prenumeratorami, patronami oraz zrealizuję nagrody akcji z książką o Historia Commodore 64 Piksel po Pikselu. [...] Z pewnością przed nami wydawnictwa okolicznościowe, choćby przy okazji Pixel Heaven. Pozostawiam również otwartą opcję powrotu pisma za jakiś czas. Oczywiście wymagałoby to pozyskania partnera, który zechciałby ponieść ciężar głównie finansowania projektu, wiadomo też, że musiałaby pojawić się perspektywa uzyskania rentowności przez tytuł. Na chwilę obecną nie mogę tego obiecać, ale nie powiem "nigdy"."

Źródło: Pixel (Facebook)