Antyweb dołącza do Grupy Polsat Plus. 30% udziałów serwisu pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli

Niedawno informowaliśmy o przejęciu serwisu technologicznego Benchmark przez Wirtualną Polską, a dziś doszły nas informacje o tym, że portal Antyweb dołączy do Grupy Polsat Plus. Jak się okazuje 70% udziałów w spółce Antyweb nabędzie Interia, a 30% pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli serwisu, Grzegorza Marczaka i firmy Haprin. Jak czytamy w oświadczeniu dostarczonym przez Polkomtel, Grzegorz Marczak, założyciel i redaktor naczelny serwisu pozostaje w Antyweb.pl, by serwisem kierować i odpowiadać za kwestie redakcyjne.

„Cieszymy się, że tak fajny i ważny serwis w polskim internecie piszący o nowych technologiach będzie częścią naszej Grupy. Nabycie udziałów w Antyweb traktujemy też jako inwestycję, jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wsparciu pozycja i znaczenie Antyweb będą coraz większe i coraz więcej internautów będzie korzystało z wyjątkowej wiedzy i informacji, jakie można znaleźć na Antyweb.pl” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

W podobnie optymistycznym tonie wypowiada się Grzegorz Marczak, właściciel Antyweb.pl: "Bardzo cieszę się, że Antyweb pozyskał tak silnego i znaczącego partnera na rynku mediów w Polsce. Współpraca z Grupą Polsat Plus i różnego rodzaju przyszłe synergie to dla Antyweb.pl wejście na kolejny poziom w rozwoju serwisu. Liczę na dużo ciekawych wspólnych projektów i zaangażowaną współpracę. Osobiście uważam tę transakcję za duży sukces wszystkich, którzy od lat budują ze mną Antyweb.pl".

Źródło: Polkomtel