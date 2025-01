ChatGPT dostępny niemal dla wszystkich użytkowników macOS. Aplikacja dla Windowsa jeszcze w 2024 roku

W połowie maja 2024 roku OpenAI przedstawiło swój nowy model językowy o nazwie GPT-4o, a zarazem poinformowało o wprowadzeniu aplikacji ChatGPT na system macOS, która początkowo była dostępna jedynie dla osób subskrybujących plan ChatGPT Plus. Teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ każdy użytkownik spełniający wymagania może już pobrać to oprogramowanie. Natomiast pewna funkcja, która została zapowiedziana już wcześniej, pojawi się dopiero za miesiąc.

Aplikacja ChatGPT jest już oficjalnie dostępna prawie dla wszystkich osób, które korzystają z systemu macOS. Wymaganiem jest jednak posiadanie odpowiedniej wersji oprogramowania i procesora od Apple.

Do instalacji aplikacji ChatGPT wymagany jest system macOS w wersji 14 lub wyższej, a także co najmniej układ Apple M1. Jeśli więc posiadamy słabszą konfigurację, to nie będziemy mogli skorzystać z wprowadzonej funkcjonalności. Oprogramowanie będziemy w stanie przywołać skrótem klawiszowym, a przy okazji otrzymamy wybór modeli językowych, na jakich ChatGPT się opiera (np. GPT-4, czy też GPT-4o). Aplikacja pozwoli chatbotowi uzyskać dostęp do treści na naszym ekranie. Funkcji jest jednak znacznie więcej, gdyż będziemy mogli przesyłać do analizy zdjęcia oraz pliki tekstowe. Niestety zabraknie opcji, która była dość mocno promowana w trakcie prezentacji modelu GPT-4o, a mianowicie realistycznych rozmów z chatbotem.

OpenAI przedstawiło kilka głosów, które brzmiały bardzo naturalnie, a jeden z nich przywodził na myśl udaną produkcję Her (do czego nawiązał nawet Sam Altman). Miały być one dostępne w aplikacji ChatGPT, natomiast zostaną wprowadzone dopiero w przyszłym miesiącu (lipiec 2024). Firma co prawda nie podała oficjalnego powodu, ale można się domyślić, że był on związany z burzą medialną, którą wywołało rzekome podobieństwo wspomnianego głosu do barwy, jaką ma Scarlett Johansson. Aplikację na system macOS pobierzemy z tego adresu, z kolei wersja dla Windowsa pojawi się nieco później, natomiast jeszcze w 2024 roku.

Źródło: OpenAI