Apple Intelligence - sztuczna inteligencja wkracza do ekosystemu. Apple ulepsza Siri i nawiązuje partnerstwo z OpenAI

Jesteśmy świeżo po konferencji Apple WWDC24, na której firma ogłosiła całkiem sporo nowości. Pod sam koniec dowiedzieliśmy się o nowych funkcjach opartych na sztucznej inteligencji, które wchodzą w skład tzw. Apple Intelligence. Zmierzają one na urządzenia z systemem iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia. Niebawem ich użytkownicy będą mogli zapoznać się z opcjami, które pomogą im w codziennym życiu. Aktualizacji doczeka się również wirtualna asystentka Siri.

Apple Intelligence już wkrótce pojawi się na wielu urządzeniach firmy, które zyskają dzięki temu nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Gigant z Cupertino zapewnia, że przetwarzane dane będą odpowiednio chronione.

Spora część funkcji, jakie wejdą w skład Apple Intelligence, nie jest niczym nowym na rynku. Inne firmy już jakiś czas temu zaprezentowały możliwości, które Apple dopiero teraz ma zamiar wprowadzić do swojego ekosystemu. Omówienie można zacząć od wspomnianej już asystentki Siri, która ma być bardziej inteligentna — zostanie ona jeszcze lepiej zintegrowana z systemem dzięki polepszonemu zrozumieniu oraz świadomości tego, co się dzieje na ekranie. Będzie więc w stanie wchodzić w interakcje z innymi aplikacjami (poleceniem poprawimy jakość zdjęcia, wyślemy maila, przypiszemy widoczny na ekranie adres do konkretnej osoby, czy też znajdziemy odpowiednią informację na naszym urządzeniu).

Wszystkie nowe funkcje można podzielić na trzy kategorie: tekst, grafika i działania (zostały już omówione przy ulepszonym asystencie Siri). W przypadku tekstu możemy liczyć na narzędzia z nim związane, takie jak automatyczna poprawa błędów, tworzenie podsumowań, modyfikacja stylu (np. bardziej profesjonalny), czy też inteligentne odpowiedzi. Powiadomienia będą miały swój priorytet i również zostaną podsumowane, a nagrywane rozmowy otrzymają automatyczną transkrypcję. W związku z obrazami będziemy w stanie generować emoji (Genmoji), przekształcać szkice w lepiej wyglądającą grafikę (funkcja Image Wand pozwoli zaznaczyć konkretny fragment na ekranie, który ma zostać zmieniony) lub po prostu ją tworzyć (środowisko Image Playground, które otrzyma osobną aplikację). Przydatnymi opcjami będą: wyszukiwanie obrazów i fragmentów wideo po opisach tekstowych, a także usuwanie obiektów ze zdjęć. Zarówno do Siri, jak i funkcji tekstowych wdrożony zostanie ChatGPT (partnerstwo z OpenAI) - użytkownicy skorzystają z jego możliwości bez zakładania konta i zupełnie prywatnie. Niektóre opcje będą funkcjonować lokalnie na wspieranych urządzeniach (systemy wspomniane na początku, natomiast wymagane chipy to Apple A17 Pro oraz Apple M1 i wyższe), a reszta zostanie uruchomiona na specjalnie stworzonych serwerach (Private Cloud Compute) - wszystko po to, aby zadbać o prywatność każdej osoby. Nowości w wersji beta oficjalnie zostaną oddane do dyspozycji jesienią 2024 roku, natomiast tylko dla osób, które korzystają z języka angielskiego w systemie (U.S. English). Inne kraje otrzymają funkcje stopniowo (mowa o przyszłym 2025 roku).

