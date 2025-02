Procesory Apple M2 Ultra i Apple M4 mogą zostać wykorzystane do budowy serwerów napędzających sztuczną inteligencję

Choć produkcja sprzętu napędzającego rozwój sztucznej inteligencji to aktualnie domena NVIDII oraz w mniejszym stopniu AMD, to wiele dużych firm technologicznych pracuje nad swoimi rozwiązaniami, które będą w stanie w przyszłości przejąć część tego typu zadań. Wiemy, że swoje własne chipy przygotowują Microsoft, Amazon czy Meta. Na ciekawe rozwiązanie zdecydowało się z kolei ponoć Apple, które chce wykorzystać istniejący sprzęt własnej produkcji.

Według nieoficjalnych informacji, Apple zleciło firmie Foxconn złożenie serwerów AI, które wykorzystują procesory M2 Ultra. W przyszłości ich bazą mają stać się z kolei jednostki M4.

Apple jest nieco spóźnione w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji. Firma ma jednak nadzieję nadrobić sporą część dystansu w niedalekiej przyszłości. Żeby osiągnąć konkurencyjność na tym polu konieczne będą systemy pozwalające dokonywać obliczeń AI nie tylko lokalnie, ale także serwery chmurowe o odpowiedniej wydajności. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal MacRumors, Foxconn przygotowuje na zlecenie Apple serwery AI bazujące na procesorach M2 Ultra. Wiemy też, że spółka pracuje nad serwerami wykorzystującymi chipy TSMC wykonane w procesie technologicznym 3 nm. Rozwiązanie może trafić do masowej produkcji w drugiej połowie 2025 roku. Może tu chodzić o serwery bazujące na procesorach M4.

Oczywiście rozwiązania, nad którymi pracuje Apple, nie trafią raczej do zewnętrznych klientów. Są to projekty przygotowywane na wyłączny użytek firmy z Cupertino. Takie podejście ma szereg zalet. Oprogramowanie jest tutaj bowiem tworzone z myślą o konkretnym zastosowaniu i konfiguracji sprzętowej. Możliwa jest zatem jego daleko posunięta optymalizacja. Tak właśnie wygląda to w przypadku chociażby konsumenckich systemów iOS czy macOS, które oferują wysoki poziom wydajności nawet na sprzęcie, który pod względem surowej specyfikacji jest gorszy od oferty konkurencji. Oczywiście nie może być mowy o tym, żeby procesory M2 Ultra, czy nawet nadchodzące jednostki M4, były w stanie zaoferować w zastosowaniach serwerowych porównywalną wydajność do dedykowanych rynkowi sztucznej inteligencji propozycji NVIDII i AMD. Mogą jednak nieźle sprawdzić się w pewnych określonych zadaniach. Nie wiemy niestety na razie, czy wspomniane procesory są w jakikolwiek znaczący sposób zmodyfikowane pod kątem zastosowania w serwerach.

