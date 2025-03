Test wydajności Assassin's Creed Shadows PC - Wymagania sprzętowe to większy problem, niż czarnoskóry samuraj

Assassin's Creed Shadows to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna odsłona cyklu, zawdzięczająca niechlubny status ryzykownej decyzji Ubisoftu, który postanowił wprowadzić dość nieoczywistego drugiego głównego bohatera. Medialna burza skupiona wokół postaci czarnoskórego samuraja, przyćmiła jednak szeroki wachlarz technicznych zmian. W odświeżonym silniku przygotowanym na potrzebny testowanej produkcji, znalazło się chociażby śledzenie promieni, nowy system symulacji wiatru, wody i dynamicznych warunków pogodowych. Assassin's Creed Shadows wygląda smakowicie, zwłaszcza wersja przeznaczona na komputery, aczkolwiek cechuje się wysokimi wymaganiami sprzętowymi.

Autor: Sebastian Oktaba

Seria Assassin's Creed przenosiła graczy w najróżniejsze epoki historyczne, natomiast w najnowszej odsłonie nareszcie trafiliśmy do feudalnej Japonii, wydającej się idealnym miejscem do snucia opowieści o skrytobójcach. Kampanię rozegramy dwójką odmiennych bohaterów - drobną Naoe będącą zawodowym shinobi i wzbudzającym poruszenie Yasuke, czyli (rzekomo) pierwszym czarnoskórym samurajem. Twórcy bezsprzecznie postawili na oryginalnych protagonistów, jednak fundamenty produkcji pozostały praktycznie niezmienione. Niuanse fabularne, zastosowane mechaniki oraz wszelkie kwestie związane z grywalnością, oceniliśmy w premierowej recenzji Assassin's Creed Shadows, gdzie uprzejmie odsyłam zainteresowanych jakością rozgrywki. Tutaj zajmiemy się wyłącznie sprawami dotyczącymi wymagań sprzętowych oraz optymalizacji, natomiast w kolejce czeka jeszcze materiał poświęcony jakości ustawień graficznych, upscalingowi oraz różnicom pomiędzy wersją pecetową i konsolowymi.

Assassin's Creed Shadows to zmiana stylistyki i miejsca akcji, ale również duże odświeżenie silnika graficznego. Jedną z poważniejszych innowacji jest wprowadzenie śledzenia promieni, co podnosi także wymagania sprzętowe.

Ubisoft skrupulatnie rozpisał konfiguracje wymagane do poszczególnych ustawień, określając zestawy dla klasycznych poziomów detali, jak również śledzenia promieni występującego w stopniu selektywnym, standardowym oraz rozszerzonym. Generalnie - wymagania sprzętowe są wysokie zwłaszcza w stosunku do kart graficznych, ale reszta jakoś specjalnie nie zaskakuje. Chociaż ray tracingu nie można kompletnie wyłączyć, twórcy pozwoli określić zakres jego działania do konkretnych obszarów np. całego środowiska albo jedynie kryjówki głównego bohatera. Mimo wszystko największą innowacją w oprawie graficznej Assassin's Creed Shadows okazuje się właśnie śledzenie promieni, dlatego podczas testów pozostało włączone na ustawieniach domyślnie przypisanych do profilów High / Ultra, natomiast maksymalnie ograniczone przy detalach Medium / Low. Produkcja domyślnie aktywuje ray tracing na kompatybilnych GPU, zatem pomiary wydajności w takim scenariuszu uznałem za kluczowe.

Minimalne Zalecane Wysokie Entuzjasta Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low Medium High High Poziom RT Selektywny Selektywny Selektywny Selektywny Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5800X3D Procesor Intel Core i7-8700K Core i5-11600K Core i5-11600K Core i7-12700K Karta AMD Radeon RX 5700 Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 1070 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 4070 TiS Karta Intel ARC B580 ARC B580 - - Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Nośnik SSD 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB System Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Minimalne RT Zalecane RT Entuzjasta RT Extreme RT Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 2560x1440 3840x2160 Ustawienia High High Ultra Ultra Poziom RT Standardowy Standardowy Rozszerzony Rozszerzony Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7800X3D Procesor Intel Core i7-8700K Core i5-11600K Core i7-13700K Core i7-13700K Karta AMD Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7800 XT - - Karta NVIDIA GeForce RTX 2070 GeForce RTX 4070S GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 Karta Intel ARC B580 - - - Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Nośnik SSD 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB System Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Assassin's Creed Shadows PC wykorzystuje najnowszą iterację silnika Anvil, gruntownie przebudowaną względem poprzednika, która wprowadza m.in. zupełnie nowy system symulacji wiatru, wody i dynamicznych warunków pogodowych. Dołożono także ulepszoną fizykę obiektów, rozszerzoną destrukcję otoczenia oraz zmienne pory roku. Jeszcze większą rewolucją jest implementacja ray tracingu obejmującego globalne oświetlenie, okluzję otoczenia, cieniowanie i odbicia. Jednak w przeciwieństwie do Star Wars: Outlaws korzystającego z silnika Snowdrop, efekty śledzenia promieni można skutecznie ograniczyć. Assassin's Creed Shadows otrzymał również system Virtual Geometry, pozwalający zachować znacznie więcej szczegółów na obiektach, redukując zarazem ich gwałtowne pojawianie przy redukcji dystansu. Poczynione zmiany znacznie poprawiły jakość oprawy wizualnej i wiarygodność świata przedstawionego, niemniej pozostaje jeszcze kwestia ceny wyrażonej w wymaganiach sprzętowych.