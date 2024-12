AMD Radeon - nowa wersja sterownika wprowadza ulepszenia dla kart, ale kończy też wsparcie dla funkcji AMD Link

AMD choć jest delikatnie za konkurencją jeżeli chodzi o techniki generowania obrazu, to zdecydowanie wygrywa rozbudowanymi i nowoczesnymi sterownikami graficznymi. Amerykańskie przedsiębiorstwo wydało właśnie nowe oprogramowanie dla swoich kart graficznych w wersji Adrenalin 23.12.1, które przynosi nie tylko optymalizacje pod kątem nadchodzących tytułów, ale wprowadza również nowe funkcje, które powinny przypaść do gustu graczom.

AMD choć wprowadza optymalizacje dla Avatar: Frontiers of Pandora i udostępnia nowe funkcje dla graczy, postanowiło też zakończyć wsparcie dla funkcji AMD Link. Sterownik Adrenalin 23.12.1 to ostatni jej update.

AMD wydało aktualizacje sterowników graficznych do wersji Adrenalin 23.12.1, które wprowadza przede wszystkim wsparcie dla dwóch nadchodzących tytułów: Avatar: Frontiers of Pandora oraz The Finals. Przeprojektowano również interfejs użytkownika w zakresie trybów AMD HYPR-RX od teraz można włączyć ten tryb globalnie lub konkretnie dla danej gry. Gdy wejdziemy do zakładki z grą, a następnie do sekcji grafika będziemy mogli rozwinąć opis każdej z opcji. Ma to na celu poinformowanie gracza o korzyściach, jakie płyną z danej funkcji. Nadto producent dodał nowe wskaźniki wydajności z opcjami koloru tła i tekstu oraz możliwość ukrywania danych informacji, które chcemy zignorować. Warto wspomnieć, że technika AMD Fluid Motion Frames jeszcze nie została dodana do oficjalnych, pełnych sterowników. Jak na razie możemy się z nim zapoznać tylko w wersji beta, pod tym linkiem.

Dodano natomiast nowy profil HYPR-RX Eco dla układów graficznych Radeon RX 7000. Tryb ma za zadanie zadbać o energooszczędność układu graficznego, minimalizując jego pobór mocy nawet o 68%. Tryb ten powstał głównie z myślą o laptopach i notebookach, aby wydłużyć maksymalnie czas działania na akumulatorze i ograniczyć zużycie energii przy mniej wymagających tytułach. Nowe sterowniki ponownie umożliwiają skorzystanie z funkcji HAGS (Hardware Accelerated GPU Scheduling), która to jest niczym innym jak sprzętowym planowaniem GPU, które ma się przełożyć na niższe opóźnienia oraz lepsze zarządzanie obciążeniami chipów graficznych. Warto jednak zaznaczyć, że HAGS jest dostępne tylko dla kart graficznych: Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT. Wszystkie układy RDNA, RDNA 2 i model Radeon RX 7600 zostały pozbawione obsługi tej funkcji. AMD tłumaczy, że przyrost wydajności dla tych modeli jest znikomy.

Ważnym ogłoszeniem jest to, że AMD oficjalnie zaprzestaje rozwoju i wsparcia funkcji AMD Link. Użytkownicy, którzy wykorzystują ją do grania, powinni zacząć szukać alternatywnej możliwości streamingu ze swoich PC. Warto podkreślić, że sterownik Adrenalin 23.12.1 to ostatni jej update. AMD tłumaczy decyzję, że uruchomili AMD Link w czasie, gdy istniało niewiele takich rozwiązań. Natomiast obecnie dostępne jest wiele opcji przesyłania strumieniowego takich jak Steam Link lub Parsec. Firma chce skoncentrować swoje ograniczone zasoby na innych bardziej priorytetowych funkcjach i możliwościach. Warto dodać, że amerykańskie przedsiębiorstwo podejmuje słuszną decyzję z punktu widzenia biznesowego. Przekierowanie mocy przerobowych powinno przyśpieszyć wdrażanie generatora klatek AFMF i powrót wycofanego w październiku tego roku Anti-Lag+. Funkcja ta dalej nie powróciła do sterowników Adrenalin WHQL.

Źródło: AMD, VideoCardz