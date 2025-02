AMD tymczasowo wycofuje Anti-Lag+ i publikuje oficjalne oświadczenie na temat problemów z technologią

Obecnie gracze mają sporo rozwiązań, które mogą pomóc im w zmniejszeniu opóźnienia wejścia-wyjścia, czyli tzw. input laga. Jedno z nich, jakim jest AMD Anti-Lag+, zostało zaprezentowane stosunkowo niedawno i doczekało się już implementacji w wielu grach sieciowych. W ostatnim czasie okazało się, że korzystając z tej funkcji w grze Counter-Strike 2, gracze otrzymywali bany VAC od Valve, ponieważ technologia naruszała biblioteki DLL tytułu, a dokładniej konkretne pliki. AMD odniosło się do całej sprawy i zaleciło odpowiednie kroki.

Gracze korzystający w ostatnim czasie z rozwiązania AMD Anti-Lag+ w grze Counter-Strike 2 musieli borykać się z nałożeniem blokady VAC, która uniemożliwiała im sieciową rozgrywkę. Producent odniósł się do sytuacji.

Samo otrzymanie wspomnianej blokady było spowodowane naruszeniem regulaminu Valve, które zabrania modyfikowania plików .dll - jest to swoistym zabezpieczeniem przed graczami, którzy wykorzystują oprogramowanie do oszukiwania w grach sieciowych. Wielu użytkowników musiało się z tym borykać tylko dlatego, że użyli rozwiązania, które zmniejsza opóźnienia w grze - AMD Anti-Lag+. Samo Valve wypowiedziało się, że blokada z takich kont zostanie zdjęta, kiedy sytuacja się wyjaśni. AMD musiało więc podjąć szybkie kroki, którymi okazało się... usunięcie funkcji z oprogramowania AMD Software: Adrenalin Edition. Wszystkim graczom zaleca się zaktualizowanie sterowników do najnowszych i oczekiwanie na dalszą pomoc w zdjęciu blokad.

AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.2 is now available.



Release notes and download: https://t.co/VB03hBsdpJ pic.twitter.com/OdKch1Gf77 — AMD Radeon (@amdradeon) October 17, 2023

AMD oczywiście zapewniło, że pracuje już nad rozwiązaniem, choć gracze nadal nie mają zdjętej blokady z konta. Sporym minusem jest także to, że z funkcji Anti-Lag+ nie można korzystać na ten moment w żadnej wspieranej grze, nawet w tytułach, w których nie powodowała ona żadnych problemów. Oczywiście rozwiązanie od AMD wcale nie jest wadliwe - po prostu spotkało się z przeszkodą, której twórcy nie przewidzieli do końca. Sama funkcja pozwalała na dużo lepszą rozgrywkę, a jej sposób działania nie wymagał ingerencji deweloperów - w przeciwieństwie do NVIDIA Reflex. Jeśli jednak jesteśmy jednym z poszkodowanych graczy, musimy cierpliwie poczekać na rozwój wydarzeń.

Źródło: AMD