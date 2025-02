Użycie technologii AMD Anti-Lag+ w grze Counter-Strike 2 poskutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami

Zarówno NVIDIA jak również AMD posiadają własne technologie, które mają pomóc z obniżeniu opóźnienia sygnału (input lag), tym samym dając użytkownikom możliwość jak najpłynniejszej rozgrywki. W przypadku NVIDII jest to Reflex, natomiast AMD oferuje Anti-Lag oraz Anti-Lag+, przy czym ten drugi jest dostępny tylko dla kart Radeon RX 7000. Anti-Lag+ został ostatnio wprowadzony do popularnej gry Counter-Strike 2, ale teraz okazuje się że jego użycie może poskutkować banem od Valve. W czym dokładnie tkwi problem?

Mimo że Anti-Lag+ został już wprowadzony w szeregu różnorodnych gier, w tym także tych opartych o rozgrywki multiplayer (jak chociażby Overwatch czy APEX Legends), to właśnie w Counter-Strike 2 jego implementacja okazała się problematyczna dla Valve. Okazuje się, że aktywacja Anti-Lag+ powoduje manipulowanie plikami .DLL gry, co jest niedopuszczalne przez regulamin Valve. Jeśli ktoś zdecyduje się obecnie grać w CS2 z włączoną funkcją obniżenia input laga, musi liczyć się z otrzymaniem bana VAC.

AMD's latest driver has made their "Anti-Lag/+" feature available for CS2, which is implemented by detouring engine dll functions.



If you are an AMD customer and play CS2, DO NOT ENABLE ANTI-LAG/+; any tampering with CS code will result in a VAC ban.



