Counter-Strike 2 na komputerach Mac? Valve ostatecznie rozwiewa wątpliwości co do grania na systemie macOS

Ponad dekadę temu ukazała się czwarta odsłona z serii Counter-Strike o nazwie Global Offensive. Przez wiele lat tytuł cieszył się ogromną popularnością, a z czasem CS:GO zyskał status kultowego. Valve zapowiedziało kontynuację produkcji w marcu tego roku i odtąd prowadzone były beta testy. Z końcem września gra stała się dostępna dla wszystkich. No, prawie, bo właściciele Maców tej przyjemności nie dostąpią. Valve sugeruje to we wpisie na karcie Steam.

Koniec ze złudzeniami o graniu w Counter-Strike 2 na platformach Mac. Valve ujęło sprawę prosto: grać będą wyłącznie posiadacze Windowsów i Linuksa. Oczwiście tylko w wersji 64-bitowej.

Valve, studio deweloperskie odpowiedzialne za debiutującą pod koniec września grę typu FPS pt. Counter-Strike 2, ogłosiło, że nie będzie kontynuować wsparcia dla nowego CS-a na platformie Mac. Mimo że gra została wizualnie ulepszona przy pomocy silnika Source 2, deweloper twierdzi, że platforma ta nie ma po prostu wystarczająco wielu graczy, przez co nie ma potrzeby aby inwestować czas i zasoby w tworzenie wersji CS2 specjalnie dla urządzeń Apple. Łącznie użytkownicy systemu macOS mieli stanowić zaledwie 1% wszystkich aktywnych graczy CS:GO.

Jedną z przyczym braku wsparcia w systemie macOS dla wspomnianej platformy jest brak wsparcia dla graficznego interfejsu programowania aplikacji Vulkan, następcy OpenGL.. Jakby tego było mało, zrezygnowano też ze wsparcia dla starszego sprzętu, w tym z DX9 i pozostałych 32-bitowych systemów operacyjnych. Ostatecznie oznacza to, że Counter-Strike 2 działa już wyłącznie na 64-bitowych systemach Windows oraz Linux. Jest to rzecz dość zaskakująca, ponieważ gracze CS:GO na Macu początkowo otrzymali update o wadze 26 GB, który miał przekształcić grę właśnie w CS 2. Jednak po tej aktualizacji, produkcja przestała działać. Dziś wiemy już, że posiadacze systemów macOS zmuszeni będą pozostać przy pierwszym CS-ie.

Źródło: Valve