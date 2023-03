Counter-Strike 2 z wyciekiem plików. Beta dostępna do pobrania i sprawdzenia bez zaproszenia Valve

Szum medialny wokół Counter-Strike 2 nie ustaje. Ledwie opadł kurz po zapowiedzi nowej odsłony przez Valve, a w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na jej temat. Nic dziwnego, gdyż do sieci trafiły pliki pochodzące z zamkniętej wersji beta. Pojawiła się więc możliwość pobrania i przetestowania produkcji pomimo braku posiadania zaproszenia do udziału w takich testach. Jak można się domyślić, jest jednak pewien haczyk.

Do sieci trafiły pliki pozwalające na zagranie w wersję beta Counter-Strike 2. Haczyk tkwi w tym, że możliwe jest tylko i wyłącznie przetestowanie produkcji w trybie offline.

Kilka dni temu Valve rozwiało wszelkie wątpliwości na temat przyszłości serii kultowych gier FPS. Counter-Strike 2 powstaje, a wybrańcy już otrzymali dostęp do zamkniętej wersji beta. Jeden z nich postanowił podzielić się nią z resztą społeczności i udostępnił w sieci pliki pozwalające na uruchomienie produkcji pomimo braku zaproszenia do udziału w testach od Valve. Oczywiście rozgrywka możliwa jest tylko i wyłącznie w trybie offline, więc nie ma możliwości sprawdzenia nowej technologii eliminującej bolączki związane z częstotliwością aktualizacji serwera. Można natomiast sprawdzić jak wypiękniały mapy oraz pobawić się granatami dymnymi.

Na tym jednak nie koniec. Oprócz plików zamkniętej bety do sieci trafiły także domysły, jakoby Counter-Strike 2 miał pojawić się na urządzeniach mobilnych. Użytkownik Twittera posługujący się nazwą Aquarius znalazł w plikach Source 2 fragmenty kodu wskazujące na kompatybilność silnika z systemami operacyjnymi Android i iOS oraz często powtarzające się słowo „mobile”. Na tej podstawie wykoncypował on, że możliwe jest pojawienie się mobilnej wersji CS2. Chociaż nie są to więc całkowicie bezpodstawne domysły, to argument ten można obalić w prosty sposób. Na silniku Source 2 działają przecież takie tytuły jak Artifact czy Dota Underlords, a więc produkcje przygotowane z myślą o smartfonach i tabletach wykorzystujących systemy Android i iOS. Istnieje również możliwość, że wspomniane linijki kodu są pozostałością po skasowanych projektach Valve, które nie ujrzały światła dziennego.

