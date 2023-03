Counter-Strike 2 oficjalnie zapowiedziany. Mnóstwo nowości w nowej inkarnacji kultowej strzelanki. Są materiały wideo

Counter-Strike 2 stało się rzeczywistością. Valve odkryło karty i zapowiedziało nową odsłonę z serii popularnych gier FPS. Przeniesienie klasycznych map na silnik Source 2 to tylko wierzchołek nowości, jakie czekają na graczy chętnych zapoznać się bliżej z nadchodzącą produkcją. Częstotliwość aktualizacji serwera (tick rate) stanie się przeszłością, grafika będzie bardziej współczesna, a edytor znacznie prostszy w obsłudze.

Były przecieki. Były domysły ze strony fanów podsycane subtelnymi sygnałami wysyłanymi przez Valve. Teraz jest już pewne, Counter-Strike 2 istnieje i wniesie świeżość do klasycznej serii gier FPS. Chociaż CS:GO do dzisiaj jest niezwykle popularny, to trudno nie zauważyć pewnych archaizmów w tej uznanej produkcji. CS2 ma być, jak określają sami twórcy, ulepszeniem poprzednika. Niemniej nowe elementy rozgrywki sprawią, że nawet weterani poczują spory powiew świeżości, który był grze potrzebny.

Pierwszą nowością jest oczywiście oprawa wizualna. Dzięki wykorzystaniu silnika Source 2 grafika stanie się bardziej współczesna. Ponadto nowy system oświetlenia sprawi, że mapy będą mniej szare i ponure niż w CS:GO. Nie znaczy to natomiast, że lokacje mocno się zmieniły, gdyż rozmieszczenie poszczególnych miejscówek pozostało takie samo - Długa na Overpass jest dalej w tym samym miejscu, a site B na Nuke nie przeniósł się na dach elektrowni. Na rozwoju technologicznym skorzystała też rozgrywka, gdyż granaty dymne od teraz będą zachowywać się bardziej realistycznie. Dym będzie bowiem dopasowywał się do pokrywanej powierzchni. Ponadto będzie można go rozwiać eksplozją granatu odłamkowego czy pociskami wystrzelonymi z karabinu, co bez wątpienia doda starciom dodatkowej głębi taktycznej.

Jak wiadomo, grafika nie jest jednak najważniejsza w przypadku Counter-Strike. O wiele ważniejsza zmiana nastąpi w kontekście połączenia z serwerami w trakcie rozgrywki. Częstotliwość aktualizacji serwera, znana też jako tick rate, ulegnie zmianie w ten sposób, że pomiędzy każdym sygnałem wysyłanym do serwera ten będzie sam obliczał moment rozpoczęcia ruchu czy wystrzału z broni. Dzięki temu gra stanie się o wiele płynniejsza i nie będzie sytuacji, w której gracz ginie pomimo oddania strzału w niemal tym samym czasie co przeciwnik, ale na skutek niskiego tick rate to oponent wyjdzie zwycięsko z konfrontacji.

Posiadacze dużej kolekcji skórek do broni i innych wartościowych przedmiotów ucieszą się na wieść, że ich dobytek zostanie w pełni przeniesiony do Counter-Strike 2, a przy okazji otrzyma drobne usprawnienia graficzne. Uradowani powinni być również twórcy modyfikacji. Edytor do silnika Source 2 ma być bowiem łatwiejszym i potężniejszym narzędziem co pozwoli na pełniejszą realizację autorskich pomysłów bez konieczności ograniczania wyobraźni. Counter-Strike 2 już teraz oferuje zamknięte testy dla niektórych graczy CS:GO, ale premiera pełnej wersji odbędzie się dopiero latem bieżącego roku.

Źródło: Valve