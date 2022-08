CS:GO na silniku Source 2 straci dotychczasowego "ducha" - twierdzi były pracownik Valve

CS:GO na silniku Source 2 to tak zwana tajemnica poliszynela, a więc rzecz wciąż niezapowiedziana oficjalnie, o której to jednak wszyscy (i to od lat) wiedzą. Chwilę temu w sieci pojawiła się informacja, jakoby mapy z Counter Strike'a takie jak Lake, Overpass czy Shortdust przetestowano już na nowym silniku z dobrym skutkiem, dziś jednak do dyskusji na temat Source 2 dołącza były pracownik Valve i... nie ma w związku z tym dobrych wieści.

Podczas gdy tak wielu graczy czeka na przesiadkę CS:GO na silnik Source 2, były pracownik Valve ma co do tej przesiadki pewne obawy.

Richard Geldreich, który pracował nie tylko nad Counter Strikiem, ale i m.in. nad grą DOTA 2, zauważył przede wszystkim, że produkcja po przesiadce na silnik Source 2 straci swój feeling. Jakby tego było mało, Geldreich dodaje, że w związku z przesiadką nie mamy co spodziewać się także ani lepszej płynności, ani też jakiejś dużo bardziej zaawansowanej grafiki. "Kod Source 2 był bestią, ale Valve straciło tak wiele talentów, że wątpię, aby udało im się go zoptymalizować" - stwierdził były deweloper.

Podobnie (o zwolnieniach) Geldreich wypowiada się w kwestii działu zajmującego się grafiką: "Stracili wiele utalentowanych grafików. Podejrzewam, że po prostu wezmą rzeczy z Source 1, skopiują je, wkleją i trochę podrasują." Trzeba przy tym wszystkim jednak uczciwie zauważyć, że Geldreich opuścił szeregi Valve aż przed ośmioma laty, stąd jego rewelacje nie muszą być szczególnie aktualne. No, chyba że wciąż utrzymuje kontakty z aktualnymi pracownikami Valve. Jakby nie było, prędzej czy później sami przekonamy się, czy przejście na silnik Source 2 było dobrą decyzją.

Źródło: Win