CS:GO – mapy Inferno, Lake, Overpass czy Shortdust rzekomo już przetestowane na silniku Source 2

Counter-Strike: Global Offensive to gra niemłoda, a jednak ciesząca się nieustającą popularnością. O przyczynach takiego stanu rzeczy nie ma co rozprawiać, jednak warto zauważyć, że grafika jaką oferuje obecnie CS:GO, trąci już jednak przysłowiową myszką. Nikt nie zdziwiłby się wiec, gdyby Valve nareszcie wprowadziło do gry jakieś graficzne ulepszenia. I faktycznie - od jakiegoś czasu coraz częściej rozprawia się o przerzuceniu map gry na silnik Source 2.

W sieci pojawił się przeciek, zgodnie z którym programiści z Valve mieliby już być po testach wybranych map CS:GO na silniku Source 2.

Tym razem o kolejnych etapach wprowadzania do CS:GO silnika Source 2 powiadomił leakster o pseudonimie Gabe Follower. Jak napisał w poście na Twitterze, na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy pracownicy Valve dostosowywali pod ów silnik takie mapy jak Shoots, Inferno, Lake, Overpass, Shortdust oraz Italy. Jak udało się mu dotrzeć do tych informacji? Z pomocą miała przybyć steamowa funkcja rich presence. Ujawniła ona, że w nazwach plików stojących za konkretnymi mapami, deweloperzy dopisali ostatnimi czasy końcówkę _s2, która wskazuje właśnie na silnik Source 2. Wcześniejsze przecieki w tym temacie sugerowały ponadto, że przesiadka na nowy silnik miałaby odbyć się już w sierpniu tego roku.

Z silnika Source 2 korzystają już takie produkcje Valve jak Half-Life: Alyx oraz Dota 2. Source 2 ma zapewnić nie tylko nieco lepszą grafikę (głównie udoskonalone oświetlenie), ale także płynniejszą rozgrywkę dzięki pracy na bibliotekach DirectX 11 i Vulkan. Możemy spodziewać się także ulepszonej fizyki w grze, choć biorąc pod uwagę, że jest to tytuł esportowy, osobiście nie spodziewałbym się w tej kwestii znaczących zmian. Jako że CS:GO na Source 2 to wciąż kwestia nieoficjalna, to w sieci nie pojawiły się jeszcze materiały wideo prezentujące mapy z gry po takowej przesiadce. Nie brakuje jednak fanów, którzy sami zabrali się za przygotowanie takich portów. Poniżej znajdziecie chociażby fanowski port mapy Dust 2.

