CS:GO może uszkadzać słuch - ostrzega jeden z zawodowych graczy. Jakie dźwięki mogą być szczególnie szkodliwe?

Wśród gier sieciowych powstaje coraz więcej takich, w których gracz musi polegać nie tylko na swoim wzroku czy refleksie, ale także na słuchu. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy gramy w gry trzecio- bądź pierwszoosobowe, a więc w popularne strzelanki. Aby już z daleka usłyszeć szelest nadchodzącego przeciwnika w Escape from Tarkov czy przeładowywanie przez niego broni w CS:GO, zwykle posiłkujemy się słuchawkami i nie szczędzimy przy tym na głośności. Chcąc możliwie jak najwcześniej wyłapać kroki wroga, rozkręcamy headsety niemal na full, co już samo w sobie stanowi zagrożenie dla słuchu. Jeden z zawodowych graczy zauważa jednak, że używanie słuchawek na maksymalnym poziomie nie jest jedynym problemem, który może zagrażać naszemu słuchowi.

Profesjonalny gracz Patrik „Zero” Žúdel z zespołu Gamer Legion ostrzega, że szczególnie niebezpieczny w grze CS:GO jest dźwięk związany z wybuchem granatu błyskowego.

Słuchawki rozkręcone na tzw. "fulla", by móc jak najwcześniej usłyszeć każdy szmer, mszczą się na nas każdorazowo, gdy dostajemy kulkę, której to wystrzał niesie za sobą bardzo głośny dźwięk. Jeśli gramy w taki sposób przez wiele godzin dziennie, a dodatkowo niemal dzień w dzień, nie powinniśmy się dziwić, że po jakimś czasie możemy odczuwać dyskomfort związany ze słuchem (np. szumy czy piszczenie), a nawet jego utratę. Patrik „Zero” Žúdel z zespołu Gamer Legion na swoim Twitterowym profilu ostrzega jednak, że szczególnie niebezpieczny jest dźwięk w grze CS:GO związany z wybuchem granatu błyskowego.

The Flashbang sound frequency (2600hz) and loudness is a real issue in @CSGO. @valvesoftware really needs to do something because it is 100% triggering tinnitus (Ear damage).

There needs to be a setting to lower the 2600hz volume of a flash. It is easy to implement pls valve :( — Patrik Žúdel (@PatrikZero) January 26, 2022

Ten, kto dostał przynajmniej raz tzw. flashem i to obojętnie w jakiej grze, może potwierdzić, jak nieprzyjemne jest to dla naszych uszu. Jak zauważa Žúdel, ten wysoki odgłos o częstotliwości 2600 Hz może mieć negatywny wpływ na ich kondycję. Aby nie być gołosłownym gracz wspomina, że nie tylko on cierpli z powodu ciągłej ekspozycji na dźwięki płynące z CS:GO. W tym celu udostępnił zrzut ekranu z forum Reddit, na którym od wielu lat powstają wątki, w których porusza się właśnie tematykę problemów usznych związanych z graniem w CS:GO na wysokich poziomach dźwięku. Žúdel zwraca się też z prośbą do Valve o wprowadzenie ustawienia, które pozwalałoby na ściszenie w grze dźwięków pracujących we wspomnianej częstotliwości.

As you can see a lot of people have a real problem with this.

With people optimizing for every single footstep with dangerously high volumes they for sure are getting hearing damage. This ofc doesn't solve their mistake but at least helps rather than doing nothing. pic.twitter.com/hpOZUkrtHR — Patrik Žúdel (@PatrikZero) January 26, 2022

Źródło: Twitter