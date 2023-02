Counter-Strike: Global Offensive z rekordem na Steamie w 11 lat od premiery. Zainteresowanie sieciową strzelanką nie maleje

Counter-Strike: Global Offensive to wieloosobowa, sieciowa strzelanka wydana w 2012 r. przez Valve Corporation. Jest to czwarta odsłona serii Counter-Strike i kontynuuje tradycję swoich poprzedników jako jedna z najbardziej popularnych i uznanych gier FPS na świecie. Jak się okazuje, choć minęło już 11 lat od premiery rzeczonej gry, zainteresowanie nią nie spada, a wręcz rośnie. Przed dwoma dniami CS:GO pobił wszak swój steamowy rekord aktywnych graczy. W terrorystów i antyterrorystów wcieliło się na raz aż 1 320 219 graczy.

11. lutego 2023 r., gra Counter-Strike: Global Offensive pobiła swój kolejny rekord. Tym razem dotyczył on liczby jednocześnie grających w tytuł graczy na platformie Steam. Dotychczasowy rekord wynosił 1 308 963, zaś obecny - 1 320 219 osób. Takie właśnie dane zwrócił nam serwis SteamDB, będący bazą danych i narzędziem analizy, które zbiera informacje na temat gier i aplikacji dostępnych właśnie na platformie Steam.

CS:GO nie "wystraszyło" się nawet premiery Dziedzictwa Hogwartu, które także nie może narzekać na brak zainteresowania (maksymalnie 879 308 graczy na raz w ciągu ostatnich 24 godzin). Warto dodać, że Hogwarts Legacy, jest obecnie na 3. miejscu Steama, jeśli chodzi o zainteresowanie graczy, CS:GO zaś na miejscu 1. Pomiędzy nimi dumnie figuruje jeszcze DOTA 2, która cieszy się sławą jednej z najbardziej zaawansowanych gier MOBA ostatnich lat.

Wracając jeszcze na moment do samego CS:GO, wato przypomnieć, iż w ostatnich miesiącach coraz częściej przebąkuje się o przeniesieniu strzelanki na nowy silnik - Source 2. Nie są to jednak w każdym razie informacje oficjalne. Być może Valve wstrzymuje się z aktualizacją ze względu na ryzyko, iż zmiany w obrębie gry mogą sprawić, iż dotychczasowi gracze przestaną się nią interesować, co zapewne zostałoby także poprzedzone odpowiednim, sieciowym bojkotem.

Źródło: SteamDB