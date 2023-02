Dragon Age: Dreadwolf - pojawiły się nowe informacje o grze. Możliwe, że czas oczekiwania na premierę będzie długi

Prace nad nową odsłoną serii Dragon Age sięgają 2015 roku i do dziś nie widać jeszcze ich końca. Jedynymi wartymi uwagi informacjami były dotąd ogólnikowe zapewnienia twórców o pracach nad grą i wstępna zapowiedź przedstawiająca głównego antagonistę. Dalej jednak brakuje chociaż krótkiego zapisu rozgrywki, ewentualnie co konkretniejszych screenshotów. Jeżeli zaś wierzyć najnowszym doniesieniom, trochę jeszcze sobie poczekamy na czwartą część.

Pojawiły się nowe doniesienia dostarczone przez Insider Gaming w sprawie projektu Dragon Age: Dreadwolf. Studzą one przede wszystkim optymistyczne prognozy co do przewidywanej daty premiery.

Jakaś część plotek sugerowała do niedawna, że Dragon Age: Dreadwolf ma szansę pojawić się jeszcze w tym roku - a ściślej rzecz biorąc, jakoś w okolicach jego końcówki. Przeczą temu anonimowe źródła na Insider Gaming, podkreślając, że wiele kluczowych aspektów gry w dalszym ciągu jest jeszcze do wykończenia. Należą do nich linie dialogowe postaci, dostrzegalne są również pozostałości z poprzedniej wersji projektu, która rozwijana była aż do 2021 roku. Z początku bowiem podstawą tytułu miał być tryb wieloosobowy, zmieniono to jednak na doświadczenie single player. Struktura rozgrywki ma nieco przypominać sytuację z Destiny, gdzie gracze mają do dyspozycji centralny hub, służący za bazę wypadową do misji. Aspekt ten będzie niezmiennie istotny dla nowej formuły rozwijanej w Dreadwolf.

Co się tyczy rozgrywki, pewne fundamenty z poprzednich odsłon serii mają pozostać niezmienione - na czele ze stopniowym powiększaniem drużyny, której członków poznawać będziemy na trakcie. Zapełniać będą oni wspomniane centrum dowodzenia, gdzie pojawi się sposobność zadbania o ich ekwipunek czy specjalne modyfikacje. Na misje dostawać się będziemy poprzez specjalny portal. Jak z kolei doniósł jeden z informatorów, który miał ogrywać niedawny build, walka bliższa jest hack'n'slashom, czerpiąc inspiracje z Final Fantasy XV. Bezpośrednie sprawowanie kontroli nad członkami drużyny jest niemożliwe, pojawi się jedynie opcja doboru zdolności używanej przez nich w trakcie potyczki. Sama data premiery jest na obecną chwilę nie do przewidzenia, ale w związku z licznymi elementami wymagającymi ukończenia są spore szanse na to, że nie zobaczymy Dragon Age: Dreadwolf przed 2024 rokiem.

Źródło: Insider Gaming