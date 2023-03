Valve zarejestrował nowy znak towarowy związany z Counter-Strike. Nowa odsłona serii już wkrótce?

Counter-Strike: Global Offensive pomimo upływu 11 lat od momentu premiery trzyma się nadzwyczaj dobrze. Niedawno pobite rekordy popularności wskazują, że zainteresowanie klasyczną serią gier FPS rośnie. Wkrótce być może sięgnie zenitu, gdyż od ponad miesiąca podgrzewana jest atmosfera informacjami sugerującymi, że nowa odsłona Counter-Strike'a ukaże się jeszcze w marcu bieżącego roku. Bliską premierę (lub chociaż zapowiedź) zdaje się potwierdzać rejestracja znaku towarowego przez samo Valve.

Nie jest pewne czy ,,nowa odsłona” będzie faktycznie nową grą czy raczej przeniesieniem Counter-Strike: Global Offensive na silnik Source 2 połączonym z licznymi usprawnieniami.

Counter-Strike: Global Offensive jest jedną z najpopularniejszych gier FPS na rynku. W bieżącym roku gra dwukrotnie biła rekord liczby graczy aktywnych jednocześnie, najpierw w lutym (1 320 219 osób), a następnie w marcu (1 416 861 osób). W tym samym okresie zaczęły także pojawiać się doniesienia, jakoby jeszcze przed końcem pierwszego kwartału miałaby pojawić się nowa odsłona lub przynajmniej największa w historii aktualizacja CS:GO. Dotychczasowe poszlaki nie pomagają w jednoznacznym stwierdzeniu, która opcja jest bardziej prawdopodobna. W sterownikach od NVIDIA znaleziono plik konfiguracyjny o nazwie csgos2.exe, a następnie w bazie danych Steam (SteamDB) pojawiła się informacja o wersji testowej zawierającej plik cs2.exe.

Chociaż nazwy plików wykonawczych oznaczają raczej przesiadkę CS:GO na silnik Source 2, to nowa odsłona nie jest wykluczona. Odkryto bowiem, że tydzień temu Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych przyznał Valve prawa do używania ,,CS2” jako znaku towarowego, a konkretnie to dwóch takich znaków. W opisie pierwszego z nich znajdują się takie określenia jak gra komputerowa czy gra wideo (zapewne dotyczy on samego produktu), natomiast zakres drugiego z nich zawiera stwierdzenia pokroju usług rozrywkowych i zapewniania rozrywki poprzez rozgrywkę sieciową. Cóż, cokolwiek Valve szykuje dla entuzjastów Counter-Strike'a już teraz oczekiwania są spore, a ich weryfikacja może nastąpić już niedługo.

Źródło: PC Gamer