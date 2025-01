Counter-Strike 2 - oficjalna premiera następcy kultowego FPS. Counter-Strike: Global Offensive znika ze Steam

Ponad dekadę temu ukazała się czwarta odsłona z serii Counter-Strike o nazwie Global Offensive. Przez wiele lat tytuł cieszył się ogromną popularnością, a z czasem CS:GO zyskał status kultowego. O tym wszystkim świadczy także fakt, że nawet w 2023 roku w grze uczestniczyło jednocześnie średnio milion graczy. Valve zapowiedział kontynuację produkcji w marcu 2023 roku i przez ten czas prowadzone były beta testy. W końcu gra stała się dostępna dla wszystkich.

Dla serii gier Counter-Strike otwiera się nowy rozdział, albowiem właśnie oficjalnie zadebiutowała kolejna odsłona, która zastąpi popularną Global Offensive. Gracze mogą już za darmo zanurzyć się w rozgrywce.

Sama premiera odbyła się dość niespodziewanie, a jedyną wskazówką był post na portalu X z dnia 20 września 2023 roku, który udostępniło Valve: "Co robisz w następną środę?". Te słowa dla wielu stały się nadzieją na oficjalny debiut wyczekiwanej kontynuacji, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Choć dość ciekawy jest fakt, że firma postanowiła jedynie przemianować stronę produkcji w serwisie Steam oraz dodać zwiastun. Nie było więc żadnych hucznych zapowiedzi, a samo Valve nie odezwało się też do tej pory ani słowem. Natomiast całkiem możliwe, że wcale nie było takiej potrzeby. Counter-Strike Global Offensive oficjalnie zniknął ze Steama i został zastąpiony tytułem Counter-Strike 2.

Po półrocznym okresie testów można stwierdzić, że mamy do czynienia z dopracowaną grą. Sama produkcja jest udostępniona w modelu Free to Play, a więc każdy może za darmo uruchomić ją na swoim komputerze, ale w tytule znajdą się mikropłatności - co nie jest akurat niczym zaskakującym w przypadku tej serii. Valve zbudował grę w oparciu o silnik Source 2, więc możemy liczyć na dobre odwzorowanie fizyki. Dodatkowo postanowiono nieco odświeżyć dostępne mapy, a także ulepszyć animacje postaci. Zmiany doczekał się także tzw. tickrate. W celu zagrania w nowość wystarczy udać się na tę stronę i pobrać grę. Najnowsza edycja z pewnością ma szansę stać się równie popularna, co "wysłużony" już CS:GO.

Źródło: Valve, X @CounterStrike