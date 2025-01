AMD HYPR-RX oraz Radeon Anti-Lag+ - nowa paczka sterowników Radeon Software wprowadza obie techniki

Lista gier

Destiny 2

Dying Light 2 Stay Human

Horizon Zero Dawn

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man Remastered

Control

Cyberpunk 2077

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Forza Horizon 5

Red Dead Redemption 2

Call of Duty Modern Warfare 2

Assassin's Creed Valhalla

Borderlands 3

Fortnite

Shadow of the Tomb Raider

Apex Legends

Overwatch 2

Dying Light 2 Stay Human

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Resident Evil 4

Ghostwire: Tokyo

Fortnite

The Last of Us: Part I

Star Wars Jedi Survivor

Resident Evil 3

Borderlands 3