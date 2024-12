Alan Wake 2: Night Springs - zapowiedź premiery rozszerzenia i fizycznej wersji największą niespodzianką Summer Game Fest

O tym, że ekipa z Remedy szykuje dwa rozszerzenia do drugiej części Alana Wake'a wiemy w zasadzie już od okolic premiery jednego z najlepszych tytułów zeszłego roku. Dalszy ciąg przygód udręczonego pisarza przyniósł studiu ogromne zyski, a uniwersum dalej prężnie się rozwija - zwłaszcza po uzyskaniu pełni praw do serii Control. Tak jak wielu liczyło, letni event był dobrym pretekstem do odkrycia kart w kwestii pierwszego z obiecanych DLC.

Alan Wake 2: Night Springs zostanie udostępniony już dziś. Co więcej, zapowiedziano fizyczne wydania gry.

To zdecydowanie nie zostanie zapamiętane jako najlepsze wydanie Summer Game Fest. Co prawda nastroje już wcześniej były z pewnych miejsc trochę tonowane, ale mimo wszystko i tak skończyło się mocnym rozczarowaniem. Na szczęście na scenę pofatygował się nie kto inny, jak Sam Lake. Jeden z ojców sukcesu Remedy najpierw ucieszył wszystkie osoby, które narzekały na brak fizycznej wersji Alana Wake'a 2. Pojawi się zarówno w edycji Deluxe (w październiku 2024 w cenie 80 dolarów), jak i kolekcjonerskiej (przygotowanej przez Limited Run Games w cenie 200 dolarów - ta zadebiutuje z kolei w listopadzie w limitowanym nakładzie). Ale nawet te świetne wieści zostały przyćmione przez kolejną zapowiedź od Lake'a.

Osoby, którym szczególnie podeszła kreatywna zabawa gatunkiem survival horroru, zapewne już szykują się na weekendową zabawę na wysokim poziomie. Już dziś bowiem Night Springs będzie dostępne dla posiadaczy przepustki sezonowej (a kto kupował tylko edycję standardową, może teraz zrobić upgrade po zniżce zarówno w sklepie Epic Games Store, jak i Sony oraz Microsoftu). Rozszerzenie da nam możliwość rozegrania kilku pokręconych scenariuszy i wcielenia się w trójkę bohaterów: niezapomnianą psychofankę Alana Rose Marigold, nieszczęsnego szeryfa Tima Breakera, którego poznaliśmy w sekwencjach z podstawowej wersji gry, oraz oczywiście Jesse Faden, co zapewne przybliży nas trochę do Control 2.

