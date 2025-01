Witchfire - The Astronauts z siedmiominutowym materiałem z rozgrywki. Nadszedł czas na polowanie na wiedźmy

W następnym tygodniu CD Projekt RED podzieli się z nami wyczekiwanym Phantom Liberty, ale nieco wcześniej dostaniemy inny obiecujący projekt z rodzimej stajni - a przynajmniej jego wersję w Early Access. Dużo czasu minęło od ogłoszenia tytułu, nie obyło się także bez przekładania premiery, aczkolwiek The Astronauts wreszcie wyszli z nim na prostą. Już teraz zatem pierwsi gracze sprawdzili Witchfire, natomiast deweloperzy zamieścili jeszcze jedno ciekawe wideo.

Witchfire wchodzi do wczesnego dostępu na Epic Games Store, a twórcy zamieszczają przy tym jeszcze jedno nagranie omawiające kluczowe mechaniki i ogólny zarys fabuły.

Adrian Chmielarz i spółka stworzyli grę łączącą w sobie dynamikę przywodzącą na myśl klasyczne shootery z niezwykle klimatycznym, pełnym niebezpieczeństw światem dark fantasy. Jest on rozdarty przez wyniszczającą wojnę pomiędzy wiedźmami a pozostałościami ludzkości pod wodzą Kościoła. Punktem zapalnym fabuły jest trafienie na ślad wraku statku mającego zawierać artefakt mogący przechylić szalę na stronę umęczonych śmiertelników. Problem w tym, że ów bezcenny przedmiot znajduje się na terenach należących do jednej z wiedźm.

Gracz wciela się w specjalnego łowcę wysłanego przez siły Watykanu - tzw. Preyera, w którego żyłach płynie substancja dająca nadprzyrodzone moce (tytułowe witchfire). Na start będziemy osłabieni, pilnie potrzebując "paliwa" - które odzyskujemy poprzez eliminowanie pachołków wiedźmy. Schody zaczynają się, gdy nasza nemezis zacznie wykorzystywać wszelkie możliwe środki, by wypędzić intruza z własnego wymiaru, raz za razem starając się wpadać na coraz to wymyślniejsze pułapki. Tym samym świat będzie reagował na nasze sukcesy, odpowiadając na progres gracza. Z czasem odnajdziemy azyl, pozwalający chociażby zmodyfikować zdolności i odzyskać nadwątlone siły. Twórcy obiecują wielką swobodę w rozwijaniu postaci, dopasowywaniu stylu walki do naszych preferencji i eksploracji groźnych krain.

