SYNCED oraz Witchfire - kolejne gry z dodaną obsługą NVIDIA DLSS 3. Niektóre tytuły skorzystają z poprzedniej wersji technologii

W celu poprawienia wydajności wielu gier producenci często decydują się na implementację dostępnych rozwiązań, które pomagają uzyskać większą liczbę klatek na sekundę, a przy tym zachować odpowiednią jakość. Jednym z nich jest DLSS (Deep Learning Super Sampling) od NVIDII. Dzięki uczeniu maszynowemu i wykorzystaniu sieci neuronowej technologia ta umożliwia wygenerowanie klatek o wyższej rozdzielczości od natywnie wyświetlanej, a przy tym zwiększa płynność rozgrywki. Kolejne tytuły otrzymały wsparcie tego rozwiązania.

W każdym miesiącu coraz większa liczba gier zyskuje obsługę technologii NVIDIA DLSS. We wrześniu 2023 roku będzie to kolejnych kilka tytułów, wśród których znalazł się SYNCED.

Kolejne wersje technologii NVIDIA DLSS pozwalają osiągnąć jeszcze wyższą wydajność, a zarazem jakość w grach. Rozwiązania, które są oparte na automatycznym generowaniu klatek z growych produkcji, mają oczywiście swoje wady, do których do tej pory można było zaliczyć błędy w wyświetlanym obrazie lub niezbyt ostre elementy. Natomiast są one coraz mniej zauważalne wraz z wydawaniem nowszych wersji. Obecnie u NVIDII spotkamy się z DLSS 3,5, jednak twórcy wdrażają do swoich produkcji również starsze odsłony. W tym miesiącu z technologii będą mogli skorzystać posiadacze układów graficznych NVIDIA GeForce RTX w pięciu różnych tytułach.

Zestawienie rozpoczyna futurystyczna strzelanka SYNCED (dostępna w modelu free-to-play), w którą będziemy mogli zagrać ze znajomymi. Kolejną pozycją jest Witchfire, który także okaże się FPS-em, natomiast w bardziej mrocznym klimacie. Następny będzie Lies of P, czyli ciekawa adaptacja Pinokia będąca grą z podgatunku RPG - soulslike (wyróżnia się wysokim poziomem trudności). Nie zabraknie bardziej rozrywkowego tytułu dla wielu graczy, którym okaże się Party Animals. Pod koniec miesiąca możemy się spodziewać również Warhaven - multiplayer stawiający na dynamiczną walkę w fantastycznym świecie. Poniżej znajdziemy dokładne daty, a także zwiastuny omawianych gier.

SYNCED - 8 września 2023 roku / DLSS 3

- 8 września 2023 roku / DLSS 3 Lies of P - 19 września 2023 roku / DLSS 2

- 19 września 2023 roku / DLSS 2 Party Animals - 20 września 2023 roku / DLSS 2 oraz Reflex

- 20 września 2023 roku / DLSS 2 oraz Reflex Witchfire - 20 września 2023 roku (Early Access) / DLSS 3 oraz Reflex

- 20 września 2023 roku (Early Access) / DLSS 3 oraz Reflex Warhaven - 21 września 2023 roku (Early Access) / DLSS 3

Źródło: NVIDIA