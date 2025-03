Windows 11 jest już używany przez większość użytkowników Steama. Laptopowy GeForce RTX 4060 też rośnie w siłę

Proces adopcji Windowsa 11 na rynku nie przebiegał tak gładko, jak chciałaby tego firma Microsoft. Statystyki te są od dłuższego czasu podwyższane przez graczy, którzy chętnie sięgają po najnowszą wersję systemu. Widać to dobrze po statystykach, jakie co miesiąc publikuje Steam. Już ponad połowa użytkowników platformy korzysta z Windowsa 11. Na popularności zyskują też laptopy z mobilną wersją układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4060.

Użytkownicy platformy Steam coraz częściej sięgają po system operacyjny Windows 11. Korzysta niego już ponad połowa z nich. Zbliżający się koniec wsparcia dla Windowsa 10 może być istotnym czynnikiem tej zmiany.

Firma Valve opublikowała właśnie wyniki sierpniowej ankiety sprzętowej, która jest przeprowadzana wśród graczy korzystających ze Steama. Nie znajdziemy tutaj oczywiście zmian rewolucyjnych, gdyż w ujęciu miesięcznym są one zwykle stosunkowo niewielkie. Do sporego przetasowania doszło jednak w przypadku systemów operacyjnych. Z Windowsa 11 korzysta już 50,81% przebadanych użytkowników Steama. Jest to wzrost o 3,36 pp. w porównaniu z lipcem. To oznacza, że Windows 10 z wynikiem 48,66% spadł na drugie miejsce (mniej o 3,29 pp.). Zbliżający się powoli koniec wsparcia dla starszego z wymienionych systemów zmobilizuje zapewne w niedalekiej przyszłości jeszcze większą liczbę graczy do przesiadki na Windowsa 11. W przyszłym roku z kolei należy spodziewać się debiutu Windowsa 12, który zapewne z czasem odbierze część użytkowników obu wcześniejszym wersjom systemu. Pozostałe systemy operacyjne mają na platformie Valve marginalne udziały.

Do pewnych zmian doszło także w przypadku najczęściej wykorzystywanych układów graficznych. Pierwsze miejsce niezmiennie należy do GeForce RTX 3060 (5,51%), ale na drugie miejsce wskoczyła mobilna wersja układu GeForce RTX 4060 (4,55%). GPU ten zaliczył wzrost o 1,34 pp. Można podejrzewać, że użytkownicy laptopów stanowią bardzo istotny odsetek wszystkich graczy na Steamie. Najwyraźniej coraz częściej sięgają oni też po notebooki z układami Ada Lovelace. Trzecie miejsce zajęła, mająca już swoje lata, karta graficzna GeForce GTX 1650 (3,91%). Pierwsze układy AMD oraz Intela znajdują się poza czołówką najpopularniejszych GPU. W przypadku procesorów mamy do czynienia z kontynuacją wielomiesięcznych trendów, które zakładają stopniowy spadek udziałów jednostek cztero- i sześciordzeniowych na rzecz CPU ośmiordzeniowych i lepszych. Duży odsetek stanowią niezmiennie gracze używający języka chińskiego (35,97%). Użytkowników anglojęzycznych było 29,79%, a polskojęzycznych 1,48%.

Źródło: Steam