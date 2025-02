Na Steam zobaczymy teraz mniej memów i nieprzydatnych treści. Nadeszły zmiany w systemie ocen

Platforma Steam niezmiennie jest najpopularniejszym miejscem, w którym gracze mogą nabyć cyfrową wersję danej gry (a tak naprawdę przypisać ją do swojego konta). Przed podjęciem decyzji o "zakupie" jakiejś produkcji sporo osób czyta recenzje na dedykowanej dla niej stronie. Do tej pory dość często bywało tak, że popularne opinie nie były w żaden sposób przydatne, gdyż użytkownicy zawierali w nich np. memy i inne żartobliwe treści. Firma Valve postanowiła więc to zmienić.

Platforma Steam przechodzi właśnie całkiem przydatne zmiany. Recenzje gier są już sortowane według ich przydatności, a nie liczby polubień. Zabieg ten ma na celu zepchnięcie nieprzydatnych opinii na dalszy plan.

Ogłoszenie publicznych testów omawianej nowości nastąpiło 14 sierpnia 2024 roku i od tego czasu na platformie Steam możemy zauważyć zrewidowany system ocen. Ten wcześniejszy opierał się na liczbie polubień danej recenzji, co przekładało się na to, że na samej górze widniały opinie, wśród których dominowały memy, grafiki ASCII i naprawdę sporo różnych nieprzydatnych treści. Nie pomagało to potencjalnemu klientowi w podjęciu decyzji o zakupie, a jedynie dostarczało co niektórym osobom rozrywki, a innym uczucia zażenowania. Firma Valve postanowiła więc, że nadszedł czas na zmiany.

Wszystkie recenzje, które zostaną uznane za nieprzydatne, będą pojawiały się dopiero za tymi, które system określi jako wartościowe. Tutaj zostanie wykorzystany specjalny algorytm, choć pod uwagę będą brane także zgłoszenia użytkowników. Przedsiębiorstwo Valve stwierdziło, że spora część z bezwartościowych recenzji jest stosunkowo łatwa do wykrycia. Obecnie trwają testy nowego systemu, więc nie zawsze wszystko będzie działało w zamierzony sposób. Jednak jeśli chcemy, nadal mamy możliwość powrotu do starego sortowania recenzji. Wystarczy w odpowiedniej sekcji kliknąć "Wyświetl", a następnie "Korzystaj z nowego systemu przydatności (...)" (grafika widoczna powyżej).

Źródło: Valve