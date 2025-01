Steam pozwala już nagrywać i udostępniać materiały wideo z gier. Funkcja jest dostępna na razie w wersji beta

Firma Valve robi wiele, żeby Steam był nieustannie najpopularniejszą platformą dystrybucji cyfrowej. Zmiany w kliencie zazwyczaj nie są rewolucyjne, ale dobrze przemyślane. Taki potencjał ma też udostępniona ostatnio funkcja nagrywania materiałów wideo z gier. Osoby chcące zarejestrować swoją rozgrywkę nie będą zatem musiały korzystać z zewnętrznych aplikacji. Dużą zaletą jest też pełna kompatybilność z handheldem Steam Deck.

Wersja beta klienta Steam wzbogaciła się o możliwość nagrywania i udostępniania materiałów wideo z gier. Całość jest nieźle zoptymalizowana i działa bez większych problemów w każdym tytule oraz na Steam Decku.

Funkcja nagrywania wideo w aplikacji Steam jest dostępna na razie tylko w wersji beta klienta. Dostęp do niej może uzyskać jednak każdy poprzez aktywowanie udziału w testach. Można to zrobić w ustawieniach klienta firmy Valve, w zakładce "Interfejs". Nagrywanie da się włączyć w każdej grze, nawet jeśli została zakupiona na innej platformie dystrybucji cyfrowej. Możliwe jest ręczne aktywowanie zapisu podczas rozgrywki za pomocą odpowiedniego skrótu klawiszowego (lub poprzez nakładkę Steam). Proces da się jednak także zautomatyzować. W tym trybie nagrywanie włączy się wraz z rozpoczęciem rozgrywki. Proces można też ograniczyć czasem trwania lub ilością zajmowanego miejsca na dysku. Użytkownicy mogą skorzystać z różnych trybów jakości. Materiały są tworzone w specjalnie zoptymalizowanym formacie Steama, jednak można je bez trudu przekonwertować do popularnego MP4.

Wprowadzonych funkcji jest jednak więcej. Możliwe jest przykładowo łatwe znajdowanie i wycinanie fragmentów wideo. Nie zabrakło też ich łatwego udostępniania, co jest możliwe za pomocą odświeżonego panelu, który był do tej pory wykorzystywany do zarządzania zrzutami ekranu. Z poziomu gry dostępna jest ponadto oś czasu, która pozwala wyszukać pożądany fragment zapisu. Jest też opcja tworzenia automatycznych znaczników wydarzeń, które umożliwią identyfikację ważnych momentów rozgrywki, w tym zdobycie osiągnięć czy zrobienie zrzutu ekranu. Ta funkcja wymaga już jednak kompatybilnej gry, ale można spodziewać się, że z upływem czasu będzie ich coraz więcej. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by tworzyć własne znaczniki. Wszystkie te funkcje są kompatybilne z konsolą Steam Deck i nie obciążają nadmiernie komputera. Warto jednak zaznaczyć, że nie można wykorzystać Steama na przykład do przechwytywania obrazu z pulpitu.

