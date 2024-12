Steam z nowym rekordem popularności. Mamy kolejny dowód na dominację platformy od Valve

Jeszcze kilka lat temu każdy większy wydawca chciał mieć swojego launchera i sklep z grami w jednym. Z biegiem czasu wiele inwestycji w tym stylu okazało się zupełnie nietrafionych - gracze od początku traktowali takie rozwiązania jako zło konieczne. Nic dziwnego więc, że to lubiany Steam ciągle zachowuje miano najsłynniejszej pecetowej platformy do gier. Nie sądziliśmy jednak, że co chwilę będzie notować tak okazałe rekordy popularności.

Trzeba przyznać, że rekordowy rezultat notowany w zwykłe marcowe, niedzielne popołudnie jest wręcz trudno wytłumaczalnym ewenementem.

Wczoraj, czyli 3 marca 2024 roku o godzinie 15:00 czasu polskiego odnotowano rekordową liczbę graczy jednocześnie zalogowanych na Steamie. W sumie naliczono aż 34 649 583 aktywnych "steamowiczów". Taka liczba robi spore wrażenie i jasno pokazuje, że król jest tylko jeden. Warto zwrócić też uwagę na równie zdumiewającą liczbę 11 146 564 grających użytkowników w tym czasie. Konkurencja na pewno nie może pochwalić się podobnymi wynikami, choć warto wiedzieć, że platformę Epic Games Store podczas wyprzedaży pod koniec 2023 roku odwiedziło w sumie aż 36,1 mln użytkowników. Tyle tylko, że liczba ta rozciągnięta jest na cały dzień.

Liczby nie kłamią: najpopularniejsze gry na Steamie to nadal tytuły stworzone z myślą o rozgrywkach sieciowych, czyli Counter-Strike 2, Dota 2 i PUBG. O ile nie powinny nas dziwić rekordy frekwencji podczas różnego rodzaju świąt czy wielkich wyprzedaży, to jednak musicie przyznać, że taki rezultat notowany w zwykłe marcowe, niedzielne popołudnie jest wręcz trudno wytłumaczalnym ewenementem. Biorąc pod uwagę dobrą passę Steama, możemy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości liczba jednocześnie zalogowanych osób będzie jeszcze wyższa.

Źródło: SteamDB, WCCFTech