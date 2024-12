2K przygotowało wielką wyprzedaż na Steamie. Gry z serii BioShock, Borderlands, czy Mafia z atrakcyjnymi cenami

Co jakiś czas na Steamie można regularnie trafić nie tylko na pojedyncze promocje, ale i zakrojone na znacznie szerszą skalę oferty pochodzące od określonych wydawców. Dzięki temu obok zwyczajowych przecen w serwisie nieraz natkniemy się na naprawdę opłacalne pakiety kosztujące ułamek swych standardowych kwot. Przez następne kilka dni tyczy się to gier należących do 2K - jednego z gigantów w branży - co otwiera sporo ciekawych możliwości.

Do 7 marca trwać będzie specjalna wyprzedaż gier wydawanych przez 2K, a wśród nich serie takie jak Mafia, Borderlands, X-COM, czy BioShock.

Obecna wyprzedaż na Steamie należy do najatrakcyjniejszych, jakie można znaleźć w zwykłym okresie, gdy akurat nie ma "globalnych" ofert przy okazji święta tudzież sezonu. Jeżeli ktoś chciałby nadrobić jakąś kultową serię, powinien dokładnie się rozejrzeć w poszukiwaniu czegoś, co może go zainteresować. Przykładowo, za niespełna 130 złotych zakupimy całą serię Borderlands, którą gdybyśmy chcieli nabyć w zwyczajnym okresie, musielibyśmy wydać ponad 1600 złotych. Trudno wobec czegoś takiego przejść obojętnie.

Kusząco prezentuje się także kolekcja X-COM. Pełny pakiet cenionych strategii turowych możemy mieć już za okolice 80 złotych. Za podobną sumę kupimy serię Mafia - oczywiście zawierającą ceniony remake pierwszej odsłony oraz remaster drugiej (choć ten ostatni ma swoje problemy). Jeszcze mniej wydamy na gry z legendarnej serii BioShock, bo lekko ponad 5 dych. Co jasne, jeśli brakuje nam zaledwie pojedynczych odsłon, je również obejmuje promocja - a także masę innych gier. Poniżej znajdziecie kilka co ciekawszych przykładów:

