NVIDIA GeForce Now - usługa z grami w chmurze doczeka się reklam. Zmiana obejmie tylko niektórych użytkowników

Obecnie nie trzeba posiadać wydajnego urządzenia, aby cieszyć się wysokimi ustawieniami graficznymi w grach wideo. Nawet na smartfonie możemy uruchomić takie produkcje jak Cyberpunk 2077 - wszystko jest możliwe dzięki usługom, które oferują nam rozgrywkę w chmurze. Jedną z popularniejszych w tym segmencie jest GeForce Now od NVIDII. Z rozwiązania można korzystać bez opłat, choć już niebawem zostaną one wprowadzone w postaci reklam przed rozpoczęciem gry.

GeForce Now to usługa, która oferuje każdemu użytkownikowi możliwość rozegrania wielu produkcji poprzez streaming. Dotychczas osoby, które korzystały z darmowego planu, musiały chwilę poczekać w wirtualnej kolejce przed rozpoczęciem gry. Teraz zostaną uraczeni krótkimi reklamami.

Co tu dużo mówić - taki rozwój wydarzeń był bardziej niż nieunikniony. Usługa GeForce Now oferowała bowiem bardzo korzystny plan, który pozwalał na darmową rozgrywkę w naprawdę sporą liczbę tytułów. Na dodatek osoby, które opłacały abonament PC Game Pass, miały dostęp do całej biblioteki poprzez bezpłatny streaming. Tak naprawdę wymogów było niewiele: stabilne i wystarczająco szybkie łącze internetowe oraz kompatybilny kontroler. Po wyborze gry trzeba było jedynie poczekać na swoją kolej i mogliśmy rozpocząć godzinną sesję. Usługa zaczęła się jednak stawać coraz popularniejsza, a tacy użytkownicy nie przynosili żadnych zysków. Nadszedł więc czas, aby to zmienić.

Od dnia 5 marca 2024 roku każdy użytkownik, który nie opłaca usługi GeForce Now, przed samym uruchomieniem gry będzie zmuszony obejrzeć materiał sponsorowany o długości do dwóch minut. Natomiast podczas godzinnej rozgrywki nie trzeba się o to obawiać, ponieważ wtedy żadna reklama się nie pojawi. Oczywiście wszystkie osoby, które są abonentami planów Piority (54 zł miesięcznie, 269 zł za pół roku) lub Ultimate (109 zł miesięcznie, 539 zł za pół roku) mogą spać spokojnie - ich sytuacja w żaden sposób się nie zmieni. Trudno krytykować działania NVIDII, gdyż usługa i tak pozostawała bezpłatna przez wystarczająco długi okres, a same reklamy zawitały już do większości rozwiązań, co też nie jest niczym zaskakującym.

Źródło: NVIDIA