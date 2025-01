NVIDIA podsumowuje rok 2023 w usłudzie GeForce NOW i dodaje wsparcie dla 46 gier ze sklepu Xbox

Usługa GeForce NOW to ciekawa alternatywa dla osób korzystających z gier komputerowych. W miarę dalszego upowszechniania się dobrych łącz internetowych i rosnących cen sprzętu PC, taka forma rozrywki może w przyszłości zacząć wypierać zabawę na własnych komputerach. Firma NVIDIA nieustannie rozbudowuje swoją ofertę o nowe tytuły. Dodano właśnie wsparcie dla 46 nowych gier dostępnych w sklepie Xbox i za pośrednictwem PC Game Pass.

NVIDIA podsumowała 2023 rok w usłudze GeForce NOW. Okres ten zaowocował między innymi umową z Microsoftem. Do oferty dołączyło ostatnio także 46 nowych tytułów z PC Game Pass i sklepu Xbox.

Rok 2023 był udany dla platformy GeForce NOW. Doczekaliśmy się między innymi debiutu pakietu Ultimate, który udostępnia serwery z kartami graficznymi GeForce RTX 4080. Za jego pośrednictwem możliwa jest rozgrywka nawet w rozdzielczości 4K i przy 120 FPS-ach. Co ważne, postęp technologiczny umożliwia dostarczenie usługi z coraz niższymi opóźnieniami. Zapewne już wkrótce nie będzie znaczących przeszkód, żeby cieszyć się dynamicznymi grami FPS bez zauważalnych lagów. Jak jednak argumentuje NVIDIA, to nie ten czynnik jest największą zaletą GeForce NOW. Za sprawą usługi możliwa jest bowiem rozgrywka w Cyberpunk 2077 z włączonym Path Tracingiem (i w wiele innych wymagających gier) nawet na zwykłym Chromebooku.

Kończący się rok przyniósł także 10-letnią umowę partnerską pomiędzy NVIDIĄ a Microsoftem. Pozwoliło to na udostępnienie w ramach GeForce NOW ponad 100 gier dostępnych w PC Game Pass i oferta ta ma być stopniowo rozbudowywana. Oczywiście dotyczy to także tytułów powstających pod skrzydłami gamingowego działu Microsoftu, a także gry Call of Duty: Modern Warfare III, wydawanej przez Activision Blizzard. NVIDIA chwali się, że w 2023 roku gracze spędzili w jej usłudze łącznie ponad 250 mln godzin, a katalog wspieranych tytułów zawiera już ponad 1800 pozycji. Końcówka roku to także dobry okres na debiut w GeForce NOW nowych gier. Do listy obsługiwanych pozycji dołączyło 46 produkcji PC-towych, które dostępne są w sklepie Xbox i usłudze PC Game Pass. Można wśród nich znaleźć między innymi:

Age of Wonders 4,

Chorus,

Control,

Darksiders III,

Europa Universalis IV,

The Medium,

Metro Exodus,

Observer: System Redux,

Remnant: From the Ashes,

Remnant II,

SpellForce 3: Soul Harvest.

