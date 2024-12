NVIDIA GeForce RTX 4000 - przy zakupie kart graficznych otrzymacie darmowy dostęp do PC Game Pass i GeForce NOW

W najbliższym czasie nie będzie już żadnych większych premier na rynku gier, w których NVIDIA prowadziłaby szeroko zakrojoną kampanię promocyjną. Z tego powodu nie należy oczekiwać, by w najbliższym czasie pojawiły się kolejne akcje, gdzie przy zakupie kart graficznych lub notebooków z układami GeForce RTX 4000, otrzymalibyśmy konkretny zestaw gier. Firmie jednak najwyraźniej zależy na jak najlepszej sprzedaży kart graficznych i z tego powodu wprowadzono akcję promocyjną, której raczej nie spodziewaliśmy się.

NVIDIA rusza z nową akcją promocyjną - przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 4000, użytkownicy otrzymają 3-miesięczny dostęp do usług PC Game Pass oraz GeForce NOW w wariancie Priority.

Dzisiaj rusza nowa akcja promocyjna, dotycząca wyłącznie kart graficznych GeForce RTX 4000: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060. Akcja promocyjna potrwa do 8 stycznia 2024 roku, natomiast realizacja kodów będzie możliwa do 22 lutego 2024 roku, za pośrednictwem bezpośrednio stron NVIDII (GeForce NOW) oraz Microsoftu (PC Game Pass). Akcja obejmuje zaoferowanie 3-miesięcznego dostępu do usług subskrypcyjnych w postaci PC Game Pass (nie Xbox Game Pass Ultimate, o czym warto pamiętać) oraz GeForce NOW Priority (granie w rozdzielczości do Full HD i do 60 klatek na sekundę, priorytetowy dostęp do serwerów oraz możliwość grania przez maksymalnie 6 godzin w ramach jednej sesji).

Sklepy, które biorą w Polsce udział w akcji promocyjnej to odpowiednio: x-kom, Media Expert, Komputronik, morele.net, ProLine, Fox Komputer, Alsen, Zadowolenie, Krsystem, Techlord, Sferis, Maestro oraz VIST. W ramach abonamentu PC Game Pass obecnie można ograć takie tytuły jak Starfield, Lies of P, Forza Motorsport, Forza Horizon 5 czy Redfall. Wartość oferowanych kodów opiewa na kwotę 60 dolarów.

