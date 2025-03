NVIDIA SHIELD TV Pro taniej o 160 zł. Do tego darmowy miesiąc dostępu do usługi GeForce NOW w wersji Ultimate

NVIDIA ogłosiła właśnie, że najbardziej zaawansowany odtwarzacz mediów strumieniowych z systemem Android TV jest obecnie dostępny w obniżonej cenie. Model SHIELD TV Pro - bo o nim mowa - można kupić już za 839 zł. Oferta obejmuje ponadto miesięczny dostęp do usługi NVIDIA GeForce NOW w subskrypcji Ultimate. Promocja z okazji Black Friday potrwa do 27 listopada 2023 r. włącznie.

Urządzenie NVIDIA SHIELD TV Pro jest obecnie dostępne w ciekawej promocji. Można je kupić taniej o 160 zł, zyskując do tego miesiąc GFN Ultimate.

Tych, którzy nie są do końca zorientowani w temacie informujemy, że NVIDIA SHIELD TV Pro umożliwia uruchamianie materiałów 4K HDR z takich serwisów jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video. Obsługuje także wspierany przez sztuczną inteligencję zaawansowany upscaling treści HD do formatu 4K, bezstratny dźwięk, ponad 1500 gier PC dzięki usłudze GeForce NOW oraz posiada wbudowanego Asystenta Google. Urządzenie można nabyć m.in. w sklepach Amazon, Media Expert, RTV Euro AGD oraz x-kom.

Przypomnijmy, że NVIDIA GeForce NOW jest jedną z najpopularniejszych usług przeznaczonych do grania w chmurze, która oferuje kilka zróżnicowanych planów użytkowych oraz dostępna jest na niemalże wszystkich platformach sprzętowych. Producent systematycznie ulepsza funkcjonalność i oddaje graczom nowe możliwości. Przykładowo już 5 grudnia na platformie pojawi się możliwość streamowania zapowiedzianej właśnie gry Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate Edition, która to zawiera całą wcześniej wydaną zawartość oraz wszystkie najnowsze aktualizacje, a także dodatek Widmo Wolności.

