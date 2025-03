NVIDIA GeForce Now - oferta streamingu gier na listopad 2023 roku. Wśród premier Twierdza: Edycja Ostateczna i polskie The Invincible

Jeśli chcemy zagrać w bardziej wymagającą produkcję, natomiast nasz komputer nie spełnia jej wymagań, to zawsze istnieje inna możliwość - skorzystanie z gier w chmurze. Rozwiązanie to dostępne jest na coraz większej liczbie urządzeń, a próg wejścia jest dziś naprawdę niski. Jednym z najpopularniejszych tego typu jest NVIDIA GeForce Now, do której w listopadzie 2023 roku zawita całkiem spora liczba nowych tytułów. Dodatkowo wprowadzono obsługę platformy Virtex Stadium.

Pod względem usług, które umożliwiają granie w chmurze, NVIDIA GeForce Now należy do bardzo udanych rozwiązań. Szczególnie pod kątem tego, że jest cały czas rozwijana, a także oferuje darmowy dostęp do wielu gier (pojedyncza sesja może wynieść maksymalnie godzinę, a do tego spotkamy się z kolejką). Płatny plan zaczyna się od 54 zł za miesiąc - możemy w nim liczyć na obsługę Ray Tracingu, dłuższe sesje (do 6 godzin) i priorytetowy dostęp. W listopadzie 2023 roku dzięki usłudze będziemy mogli skorzystać ze wspomnianego wirtualnego stadionu, w którym to wraz z innymi uczestnikami obejrzymy choćby Mistrzostwa Świata w popularnej grze MOBA - League of Legends.

Biblioteka gier zostanie zaktualizowana aż o 51 tytułów, a część z nich będzie dostępna już w dniu swojej premiery. Można do nich zaliczyć RoboCop: Rogue City, The Talos Principle 2 czy też StrangerZ. Pojawi się także polska produkcja na motywach powieści Stanisława Lema, czyli The Invincible, jak również udoskonalona wersja kultowej gry Twierdza: Edycja Ostateczna (Stronghold: Definitive Edition). Pełna lista prezentuje się następująco:

RoboCop: Rogue City - od 2 listopada 2023 roku (Steam)

- od 2 listopada 2023 roku (Steam) The Talos Principle 2 - od 2 listopada 2023 roku (Steam)

- od 2 listopada 2023 roku (Steam) StrangerZ - od 3 listopada 2023 roku (Steam)

- od 3 listopada 2023 roku (Steam) The Invincible - od 6 listopada 2023 roku (Steam)

- od 6 listopada 2023 roku (Steam) Roboquest - od 7 listopada 2023 roku (Steam)

- od 7 listopada 2023 roku (Steam) Stronghold: Definitive Edition - od 7 listopada 2023 roku (Steam)

- od 7 listopada 2023 roku (Steam) Dungeons 4 - od 9 listopada w 2023 roku (Steam, Xbox, PC Game Pass)

- od 9 listopada w 2023 roku (Steam, Xbox, PC Game Pass) Space Trash Scavenger - od 9 listopada 2023 roku (Steam)

- od 9 listopada 2023 roku (Steam) Spirittea - od 13 listopada w 2023 roku (Steam, Xbox,PC Game Pass)

- od 13 listopada w 2023 roku (Steam, Xbox,PC Game Pass) Naheulbeuk's Dungeon Master - od 15 listopada 2023 roku (Steam)

- od 15 listopada 2023 roku (Steam) Last Train Home - od 28 listopada 2023 roku (Steam)

- od 28 listopada 2023 roku (Steam) Gangs of Sherwood - od 30 listopada 2023 roku (Steam)

- od 30 listopada 2023 roku (Steam) Curse of the Dead Gods (Xbox oraz w Microsoft Store)

(Xbox oraz w Microsoft Store) Daymare 1994: Sandcastle (Steam)

(Steam) ENDLESS Dungeon (Steam)

(Steam) F1 Manager 2023 (Xbox,PC Game Pass)

(Xbox,PC Game Pass) Heretic’s Fork (Steam)

(Steam) HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Kingdoms Reborn (Steam)

(Steam) Q.U.B.E. 2 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Soulstice (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Airport CEO (Steam)

(Steam) Arcana of Paradise —The Tower— (Steam)

(Steam) Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Breathedge (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Bus Simulator 21 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Farming Simulator 19 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) GoNNER (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) GoNNER2 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Hearts of Iron IV (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Hexarchy (Steam)

(Steam) I Am Future (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Imagine Earth (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Jurassic World Evolution 2 (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Land of the Vikings (Steam)

(Steam) Onimusha: Warlords (Steam)

(Steam) Overcooked! 2 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Saints Row IV (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Settlement Survival (Steam)

(Steam) SHENZHEN I/O (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) SOULVARS (Steam)

(Steam) The Surge 2 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Thymesia (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Trailmakers (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) Tropico 6 (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Wartales (Xbox, PC Game Pass)

(Xbox, PC Game Pass) The Wonderful One: After School Hero (Steam)

(Steam) West of Dead (Xbox, Microsoft Store)

(Xbox, Microsoft Store) Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Games Store, Xbox, PC Game Pass)

(Steam, Epic Games Store, Xbox, PC Game Pass) Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC Game Pass)

Źródło: NVIDIA