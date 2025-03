The Invincible z trailerem demonstrującym możliwości silnika Unreal Engine. Epic najwyraźniej mocno wierzy w grę Polaków

Jedną z ciekawszych gier, która powinna pojawić się jeszcze w tym roku jest The Invincible AKA Niezwyciężony - retrofuturystyczny thriller science fiction na motywach powieści Stanisława Lema o tym samym tytule. Za grę odpowiada studio Stardward, w którym zasiadają osoby, mające na koncie takie produkcje jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin czy Dying Light. Nic więc dziwnego, że grą chwali się sam Epic.

Epic opublikował właśnie nowy materiał wideo prezentujący grę pt. Niezwyciężony, która powstaje na bazie silnika Unreal Engine 4. Najwyraźniej Epic dość mocno wierzy w nadchodzącą produkcję Polaków.

Niezwyciężony przygotowywany jest na silniku Unreal Engine 4 ze względu na mnogość oferowanych narzędzi. Ale mimo że nie zdecydowano się na UE5, a nawet mimo iż nie mamy do czynienia z grą typu AAA, The Invincible wymagać ma od nas nie lada komputera. Przynajmniej jeśli będziemy chcieli grać z możliwie wysokimi ustawieniami. Wymagania sprzętowe możecie znaleźć w tym wpisie, a my tymczasem wracamy do tematu newsa.

Wraz z trailerem ukazującym możliwości nadchodzącego thrillera sci-fi (powyżej), przyszło nam się dowiedzieć o nim nieco nowych rzeczy. Przede wszystkim tego, że produkcja zaoferuje kilka zakończeń, a także tego, że twórcy gry wzorowali się ma takich tytułach jak Firewatch oraz Obcy: Izolacja. Niestety wciąż nie wiemy kiedy dokładnie spodziewać się premiery. Wiadomo natomiast, że powieść S. Lema zrobiła duże wrażenie na deweloperach. Stwierdzili nawet, że "zmieniła sposób, w jaki patrzyli na świat". Jeśli tak faktycznie jest, to możemy mieć nadzieję, że tzw. egranizacja zapewni nam nie tylko przyjemną rozgrywkę, ale także pogłębione wrażenia, które wszyscy miłośnicy kosmicznej tematyki tak kochają.

Źródło: Epic