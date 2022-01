Niezwyciężony - wyczekiwana gra indie na podstawie powieści Lema ma wymagania sprzętowe na poziomie gry AAA

Ostatnimi czasy niewiele jest ciekawych gier, na które czekalibyśmy z wypiekami na twarzy. Tak zwane produkcje AAA to w większości odgrzewane kotlety nic więc dziwnego, że wielu graczy widzi światełko w tunelu w "indykach", a więc w grach tworzonych przez mniejsze, niezależne studia. Kolejnym plusem takich tytułów są zazwyczaj dość rozsądne wymagania sprzętowe, z którymi radzi sobie większość komputerów. Jedną z ciekawszych gier indie, która powinna pojawić się jeszcze w tym roku jest The Invincible AKA Niezwyciężony - retrofuturystyczny thriller science fiction na motywach powieści Stanisława Lema o tym samym tytule. W miniony weekend w sieci pojawiły się informacje na temat wymagań sprzętowych. Niestety daleko im od wymagań typowo "indyczych" produkcji.

W weekend w sklepie Epic pojawiły się wymagania sprzętowe dla gry pt. The Invincible. Do najniższych nie należą, na szczęście deweloper uspokaja, że są to dopiero wstępne wymagania. Można więc przestać panikować. Chyba.

Do uruchomienia gry pt. Niezwyciężony (wymagania minimalne) ma nam wystarczyć karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT lub NVIDIA GeForce GTX 1060 sparowana z procesorem Intel Core i5-10400F lub AMD Ryzen 5 3600. Do tego producent stawia jeszcze wymóg 16 GB pamięci RAM. Jeśli zaś chodzi o wymagania zalecane, to sprawa wygląda jeszcze mniej optymistycznie. Wygląda bowiem na to, że do płynnej rozgrywki przy zastosowaniu najwyższych ustawień graficznych, będziemy musieli zaopatrzyć się w kartę graficzną AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070, procesor Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 5800X oraz aż 32 GB RAMu.

Takie właśnie wymagania pojawiły się w weekend na stronie produktowej gry w EGS

Wprawne oko szybko zauważy, że jak na aktualnie znaną nam grafikę gry, wymagania te wydają się przesadzone. Dodatkowo, podane koło siebie modele kart graficznych (chociażby AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060) nie stanowią dla siebie ekwiwalentu. Po tym, jak w sieci wylało się wiadro pomyj i zażaleń w związku z opublikowanymi wymaganiami, głos zabrał przedstawiciel studia Starward Industries odpowiedzialny za marketing. Podkreślił, że podane wymagania to zaledwie wymagania wstępne. "Przed nami jeszcze wiele pracy przy optymalizacji i możecie się spodziewać ich zmiany. Finalne wymagania podamy bliżej premiery po szerokich testach. Celujemy w to, żeby w naszą grę mogła zagrać jak największa liczba graczy" - dodał.

W grze pt. Niezwyciężony wcielimy się w członka grupy prowadzącej międzygwiezdną misję badawczą. Niestety nasze zadanie zostanie przerwane wezwaniem ratunkowym pochodzącym z ze statku, który zaginął na planecie Regis III. Po wylądowaniu okazuje się, że planeta ta nie jest najprzyjaźniejszym miejscem w galaktyce i skrywa wiele sekretów. Jednym z nich są wrogo nastawione, nieorganiczne istoty. Fabuła w grze ma mieć charakter nieliniowy, a jej przebieg będzie zmieniał się w zależności od naszych decyzji. Niezwyciężony miał się ukazać początkowo w ubiegłym roku, jednak ostatecznie twórcy zdecydowali się na wydanie gry w 2022. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 4, a pojawi się na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło: Epic