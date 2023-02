The Invincible - ruszamy w nieznane. Gra na motywach arcydzieła Stanisława Lema z nową zapowiedzią

Kolejnym interesującym rodzimym tytułem, który ma pojawić się jeszcze w tym roku, jest projekt tworzony przez Starward Industries, a wydawany przez 11 bit studios. Komiks autorstwa Rafała Mikołajczyka okazał się znakomitą adaptacją wybitnej powieści Stanisława Lema, wobec nadchodzącej gry także zatem oczekiwania są niemałe. Wciąż jeszcze nie podano dokładnej daty premiery, ale jak dotąd na pewno nie mogliśmy narzekać na wrażenia.

The Invincible ma papiery na bycie jedną z najlepszych gier niezależnych 2023 roku. Choć kolejny materiał nie ujawnia dokładnej daty premiery, ponownie możemy zobaczyć klimatyczną prezentację.

Punkt wyjścia jest dokładnie taki, jak w pierwowzorze: przybywamy na statku "Niezwyciężony", aby odnaleźć zgubę w postaci "Kondora" - krążownika o takiej samej charakterystyce, co nasz. Jednym z pierwszych punktów zwrotnych okazuje się odnalezienie tajemniczego miasta. Tajemnice czerwonej planety Regis III będziemy odkrywać za pomocą naukowych urządzeń jako zajmująca się astrobiologią Yasna. Tym samym dostaniemy nietypową grę przygodową, w której sami wybieramy, w jakim zakresie chcemy wejść w interakcję z danym zjawiskiem.

Niemałe wrażenie może robić klimat wykreowanego świata. Nie bazuje on na efekciarskich kadrach, a gęstej, atompunkowej stylistyce, tak typowej dla powieści Lema. Zwłaszcza z zamieszczonego materiału wideo łatwo wyczuć jeden z głośniejszych motywów zawartych przez pisarza: ludzkie dążenie do ciągłej ewolucji skonfrontowane z bezmiarem trwających od milleniów światów, które nie zawsze powinny być przez nas znalezione. Jeżeli chociaż w jakimś stopniu właściwa gra utrzyma ten specyficzny nastrój oraz ambicje, może to być jedna z największych niespodzianek w branży. Czekamy więc na konkretną datę.

Źródło: Youtube