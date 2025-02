NVIDIA GeForce Now świętuje czwarte urodziny. Do gamy gier dołączy 27 tytułów, w tym m.in. Diablo IV

NVIDIA GeForce Now to czołowa usługa streamingu gier z chmury, która obecna jest na rynku już od czterech lat. W tym czasie liczba obsługiwanych gier wideo wzrosła do ponad 1500 tytułów zdolnych do uruchomienia nawet na starszych komputerach, smartfonach czy kompatybilnych telewizorach. Z okazji czwartej rocznicy NVIDIA wprowadzi do oferty kolejne 27 gier, w tym takie hity jak Diablo IV czy nadal niezwykle popularnego Overwatcha 2.

Do gamy gier dostępnych w GeForce Now właśnie dołączyły Diablo IV, Overwatch 2, Bang-On Balls: Chronicles, Rage i Rage 2. Jednakże, aby zagrać w te tytuły, konieczne jest posiadanie ich na platformie Steam. Warto jednak zauważyć, że Rage 2 jest dostępny także dla graczy, którzy posiadają ten tytuł na platformie Epic Games Store, Xbox oraz dla abonentów subskrypcji PC Game Pass. Należy podkreślić, że usługa streamingu gier od NVIDIA jest bezpłatna, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak maksymalnie 1 godzina rozgrywki czy długie kolejki oczekiwania. Dla tych, którzy nie chcą czekać, istnieją płatne pakiety. Aktualne ceny (stan na 02.02.2024) wynoszą 54 zł za miesiąc dla pakietu Priority oraz 109 zł za pakiet Ultimate.

Jednak to nie koniec, gdyż w trakcie trwania tego miesiąca do oferty GeForce Now mają dołączyć kolejne tytuły. Poniżej podajemy przybliżone daty premiery oraz wymagane platformy dla poszczególnych tytułów:

Stormgate (Steam) - 05-12.02.2024

The Inquisitor (Steam) - 08.02.2024

Banishers: Ghosts of New Eden (Steam) - 13.02.2024

Solium Infernum (Steam) - 14.02.2024

Skull and Bones (Ubisoft Connect) - 16.02.2024

The Thaumaturge (Steam) - 20.02.2024

Myth of Empires (Steam) - 21.02.2024

Terminator: Dark Fate – Defiance (Steam) - 21.02.2024

Nightingale (Steam) - 22.02.2024

Garden Life: A Cozy Simulator (Steam) - 22.02.2024

Pacific Drive (Steam) - 22.02.2024

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Steam) - 28.02.2024

Welcome to ParadiZe (Steam) - 29.02.2024

Aragami 2 (Xbox, Microsoft Store)

dotAGE (Steam)

Fort Solis (Steam)

Katamari Damacy REROLL (Steam)

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam)

PAC-MAN MUSEUM+ (Steam)

PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam)

Tales of Arise (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

Źródło: NVIDIA