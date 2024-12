Assassin's Creed Infinity - pojawiły się konkretne informacje na temat sieciowego hubu, który połączy poszczególne odsłony serii

Ubisoft pracuje aktualnie nad kilkoma odsłonami serii Assassin’s Creed. Najbliższa premiery jest gra o nazwie kodowej Red, która zabierze nas do realiów feudalnej Japonii. Deweloperzy pracują także nad Assassin’s Creed Infinity, które ma stać się pewnego rodzaju interaktywnym hubem, pozwalającym na uruchamianie i zarządzanie poszczególnymi odsłonami serii. Znany dziennikarz Tom Henderson podzielił się ostatnio paroma konkretami na temat tego rozwiązania.

Assassin's Creed Infinity to hub, który będzie bazą integrującą poszczególne odsłony serii gier Ubisoftu. Usługa zaoferuje między innymi możliwość błyskawicznego uruchomienia właściwego tytułu oraz przepustki sezonowe.

Francuska firma jak dotąd niezbyt chętnie dzieliła się informacjami na temat Assassin’s Creed Infinity. Tom Henderson z portalu Insider Gaming miał jednak ostatnio okazję zapoznać się ze wstępną wersją hubu. Infinity ma formę usługi, z której można w przeciągu kilku sekund rozpocząć rozgrywkę w poszczególne odsłony serii. Całość jest wtopiona w uniwersum Assassin’s Creed i oferuje osadzoną we współczesności otoczkę fabularną. Oprócz możliwości uruchamiania poszczególnych części, gracze otrzymają także dostęp do sklepu (The Exchange), w którym będzie można nabyć elementy kosmetyczne dla poszczególnych bohaterów.

Dostępna będzie także opcja Synchronization, która działaniem przypomina znane z innych gier przepustki sezonowe lub bojowe (battle pass). Henderson miał okazję zobaczyć, jak funkcjonują one na przykładzie AC Red. Swoją przepustkę otrzymają obaj występujący w grze protagoniści (Naoe i Yasuke). Każda z nich zaoferuje pewne unikatowe elementy fabularne oraz nagrody kosmetyczne. Nie jest na razie jasne, czy integracji z Infinity doczekają się także jakieś starsze odsłony serii Assassin’s Creed, czy też dotyczyło to będzie wyłącznie nowych gier. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak skupienie nadchodzących produkcjach. Hub Infinity ma zadebiutować wraz z premierą AC Red, czyli prawdopodobnie najpóźniej w marcu 2025 roku.

Źródło: Insider Gaming