Wyniki ankiety Steam za maj 2024. Poznaliśmy najpopularniejszą kartę graficzną, system i markę procesorów wśród graczy

W każdym miesiącu na platformie Steam możemy zajrzeć do nowych statystyk, które dotyczą podzespołów, oprogramowania oraz innych aspektów najczęściej wybieranych przez graczy. Dzięki temu możemy częściowo określić, jak wielkim zainteresowaniem wśród tej grupy cieszy się konkretny układ graficzny, czy też system operacyjny, a nawet dowiemy się, w jakiej rozdzielczości najchętniej uruchamiane są gry. Nadszedł czas, aby zajrzeć do wyników majowej ankiety.

Na platformie Steam pojawiły się wyniki comiesięcznej ankiety, która określa, z jakiego sprzętu oraz oprogramowania najchętniej korzystają gracze. Tym razem obędzie się jednak bez większych niespodzianek.

Oczywiście omawiane wyniki z platformy Steam nie pokazują w 100% autentycznej sytuacji rynkowej, ponieważ w ankiecie biorą udział dobrowolni uczestnicy, natomiast dzięki nim możemy w jakimś stopniu zorientować się, co obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem. W przypadku układów graficznych bez zaskoczenia najchętniej wybierana jest marka NVIDIA, a największym udziałem na rynku cieszy się obecnie model NVIDIA GeForce RTX 3060, za którym podąża GeForce GTX 1650 i GeForce RTX 3060 Ti (układy GeForce RTX z serii 40 znalazły się jednak w pierwszej dziesiątce). Jeśli spojrzymy na segment procesorów, to zauważymy, że Intel zabiera aż 65% rynku. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę podział procesorów z uwzględnieniem systemów operacyjnych, to okaże się, że w przypadku Linuxa jednostki od AMD wybiera 75% graczy.

Skoro już jesteśmy przy systemach operacyjnych — tutaj Windows niezmiennie utrzymuje mocną pozycję, a konkretniej mowa aż o 96% udziale na rynku (sytuacja pomiędzy Windowsem 10 a 11 zaczyna się wyrównywać). Linux zaliczył niewielki wzrost, ale ostatecznie i tak jest na marginesie omawianych statystyk (2,23%). Małym zaskoczeniem dla niektórych osób może być fakt, że większość graczy nadal wybiera rozdzielczość Full HD do rozgrywki, gdyż mówimy tu o niemal 60%. Z kolei rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli wykorzystuje prawie 19% użytkowników. Jeśli mamy ochotę zapoznać się ze wszystkimi wynikami z ankiety, to znajdziemy ją tutaj.

Źródło: Steam