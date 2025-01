NVIDIA GeForce RTX 3060 znowu na pierwszym miejscu w ankiecie Steam. Czy ponownie będzie to chwilowa anomalia?

Steam co miesiąc publikuje wyniki ankiety sprzętowej, która przeprowadzana jest wśród użytkowników platformy. Zazwyczaj rezultaty cechują się dosyć dużą stabilnością, a większe zmiany można zauważyć jedynie porównując dane z dłuższej perspektywy czasowej. Czasami jednak zachodzą bardziej znaczące wahania, mające charakter mniejszej lub większej anomalii. W przypadku wrześniowej ankiety na pierwsze miejsce wróciła karta NVIDIA GeForce RTX 3060.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 zajmuje ponownie pierwsze miejsce w rankingu popularności wśród użytkowników platformy Steam. Czas pokaże, czy jest to stała zmiana, czy też kolejna anomalia.

Układ z rodziny Ampere liderował już w zestawieniu kilka miesięcy temu. Jak się okazało jednak, była to wyłącznie jednomiesięczna anomalia, po której na pierwszą lokatę wdrapał się GeForce GTX 1650. Trudno powiedzieć, czym dokładnie spowodowane były te zawirowania. Niektórzy gracze sugerowali, że mógł to być efekt napływu chińskich graczy, ale nie jest jasne, czy GeForce RTX 3060 wpisuje się rzeczywiście w standardy sprzętowe graczy z Państwa Środka. We wrześniowej ankiecie Steam układ ten ponownie pojawił się na pierwszym miejscu z udziałami 6,27% i wzrostem miesiąc do miesiąca o 1,4 punktu procentowego.

Powyższy wynik jest o tyle ciekawy, że trudno wskazać jednoznacznie, kosztem której karty odbył się ten wzrost. Druga pozycja należy do GeForce GTX 1650 z udziałem 4,78%, ale nastąpił tutaj spadek zaledwie o 0,33 punktu procentowego. Kolejne trzy miejsca zajmują układy, które zanotowały wzrosty. Niezmienne pozostaje to, że w zestawieniu dominują GPU NVIDII. Pozycja 12. zajmowana jest co prawda przez AMD Radeon Graphics, ale są to jedynie zintegrowane układy graficzne "czerwonych". Pierwsza z dedykowanych kart tej firmy pojawia się dopiero na miejscu 26. i jest to Radeon RX 580.

Przyczyny wzrostu popularności GeForce RTX 3060 nie są oczywiście znane. Ponownie jednak Steam zaliczył równocześnie wzrost liczby użytkowników posługujących się językiem chińskim. Wyniósł on 5,36 punktu procentowego, co daje łączny udział 32,22%. Miało to zapewne odzwierciedlenie także w rankingu kart graficznych. Będziemy musieli poczekać do kolejnego miesiąca, żeby można było stwierdzić, czy jest to znowu jednorazowa anomalia. Warto jednak zauważyć, że obecny wzrost udziałów GeForce RTX 3060 nie jest tak duży, jak podczas poprzedniej anomalii, może więc okazać się tym razem trwalszy.

Źródło: Steam, Tom's Hardware