Steam - marcowe wyniki ankiety przynoszą znaczące zmiany. Zmiana lidera GPU i duży spadek popularności Windowsa 11

Steam regularnie prezentuje raporty dotyczące sprzętu wykorzystywanego przez użytkowników platformy. Zazwyczaj rezultaty nie podlegają znaczącym zmianom w ujęciu miesięcznym. Tym razem jest inaczej. W porównaniu z lutowym zestawieniem uwagę zwracają zwłaszcza statystyki dotyczące używanych kart graficznych i systemów operacyjnych. W pierwszym przypadku nastąpiła zaskakująca zmiana lidera, w drugim odnotowano tąpnięcie wyników Windowsa 11.

Marcowe wyniki ankiety Steama pokazują wzrost popularności układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060 i procesorów Intela, a także spadek udziałów systemu Windows 11.

Najnowsze dane zostały tradycyjnie udostępnione przez firmę Valve na stronie Steama. Uwagę w pierwszej kolejności zwracają statystyki obejmujące karty graficzne. Udziały NVIDII wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o prawie 7 punktów procentowych. Odbyło się to kosztem AMD i w mniejszym stopniu Intela. Szczegóły zestawienia są jednak jeszcze ciekawsze. Okazuje się, że na pierwsze miejsce wskoczył układ NVIDIA GeForce RTX 3060. W lutym użytkownicy tego GPU stanowili 4,36%, spośród wszystkich biorących udział w ankiecie. Odsetek ten wzrósł w marcu do poziomu 10,67%. Znacząco lepiej wypadł także układ NVIDIA GeForce RTX 2060. Z udziałem 8,05% zajmuje teraz drugie miejsce, spychając GeForce GTX 1060 na trzecią lokatę. Lider rankingu z zeszłego miesiąca, czyli GeForce GTX 1650, spadł aż na szóstą pozycję. Najnowsze układy NVIDII zajmują wciąż bardzo odległe lokaty. Najlepiej wypadł GeForce RTX 4090 z udziałem na poziomie 0,25%.

Ciekawie przedstawiają się także statystyki dotyczące procesorów. Intel zanotował wzrost o 9,01 punktu procentowego. Niemal identyczny spadek stał się udziałem AMD. Marcowe udziały tych firm plasują się odpowiednio na poziomie 76,18% i 23,80%. Okazuje się też, że znacząco (o 12,28 punktu procentowego) wzrósł odsetek osób posiadających w swoim komputerze CPU z sześcioma rdzeniami. Użytkownicy tego typu procesorów stanowią obecnie 46,59% przebadanych. Wzrost ten odbył się głównie kosztem posiadaczy czterordzeniowych jednostek, których udziały plasują się teraz na poziomie 20,79%. Jest to spadek o nieco ponad 7 punktów procentowych w porównaniu z lutym.

Duże zmiany nastąpiły także w statystykach obejmujących wykorzystywane systemy operacyjne. Dominującą pozycję ma nadal oczywiście Windows 10 w wersji 64-bitowej. Co więcej, umocnił on swoje prowadzenie o niemal 11 punktów procentowych i ostatecznie uzyskał rezultat 75,65%. Drugie miejsce nieustannie należy do Windowsa 11, ale można w tym przypadku mówić o zaskakującym spadku. W lutym systemu używało 33,27% badanych. W marcu odsetek ten obniżył się do poziomu 22,92%. Mowa zatem o różnicy sięgającej 10,35 punktu procentowego. Jest to bardzo poważne tąpnięcie, z którego firma Microsoft nie będzie z pewnością zadowolona.

Tak znaczące zmiany w wynikach ankiety Steam nie są łatwe do wytłumaczenia. Przypuszcza się, że w marcowej edycji mogło brać udział większe grono użytkowników, co miało przełożenie na uzyskane rezultaty. W przypadku systemów operacyjnych wpływ też miały na pewno problemy z szybkością nośników SSD po ostatniej aktualizacji do najnowszej edycji systemu Microsoftu. Trudno jednak oszacować, jak mocne oddziaływanie na decyzję o powrocie do Windowsa 10 miała ta kwestia. Najnowsze wyniki ankiety pokazują także, że nastąpiła znacząca modernizacja przeciętnego sprzętu wykorzystywanego przez graczy. Będzie to zapewne miało też wpływ na wymagania sprzętowe nadchodzących gier. Do tej pory kwestia ta była ograniczeniem dla deweloperów. Wygląda na to, że teraz granica została w znaczący sposób przesunięta i wątpliwe jest, by twórcy nie chcieli tego wykorzystać.

Źródło: Steam, TechSpot