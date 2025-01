NVIDIA GeForce RTX 4060 debiutuje w najnowszej ankiecie Steam. Układ Ada Lovelace od razu dorównał flagowemu Radeonowi

GeForce RTX 4060 raczej nie będzie wspominany tak dobrze, jak inne modele Zielonych z końcówką XX60. Choć najtańszy układ z rodziny Ada Lovelace ostatecznie jest mocniejszy i bardziej energooszczędny od poprzednika, to jednak nie da się ukryć, że jego specyfikacja jest mocno przycięta, a 8 GB VRAM nie robi dziś na nikim wrażenia. Mimo wszystko wiele wskazuje na to, że wielu graczom RTX 4060 i tak przypadł do gustu, co pokazuje najnowsza ankieta Steam.

Wszystko wskazywało na kiepski debiut najtańszego układu Ada Lovelace, ale jednak wielu oszczędnych graczy i tak dało się przekonać do zakupu GeForce'a RTX 4060. Niewykluczone, że prędzej czy później będzie to jedna z najpopularniejszych kart graficznych.

Na platformie Steam możemy zobaczyć najnowszą ankietę dotyczącą sprzętu i oprogramowania z uwzględnieniem zeszłego miesiąca. Na szczycie listy sytuacja prezentuje się bez zmian. Liderem nadal jest GeForce GTX 1650 wyprzedzający RTX-a 3060 i GTX-a 1060. Co jednak najciekawsze, na liście zadebiutował GeForce RTX 4060 i to od razu z wynikiem 0,23%. Jak się okazuje, podobna liczba graczy korzystająca ze Steama ma w swoim posiadaniu flagowego Radeona RX 7900 XTX, który przecież jest już na rynku od końca ubiegłego roku.

Wiele wskazywało na kiepski debiut najtańszego układu Ada Lovelace, ale jak widać wielu oszczędnych graczy i tak dało się przekonać. Co ciekawe, RTX 4060 zanotował nawet lepszy debiut w tym zestawieniu od RTX-a 3060, który po dwóch miesiącach od premiery pojawił się na liście z wynikiem 0,17%. Warto zwrócić jeszcze uwagę na statystyki uwzględniające także wersje mobilne. W tym momencie cała seria GeForce RTX 40 ma udział wśród graczy na poziomie 5,66%, podczas gdy w podobnym momencie (po 10 miesiącach od premiery) seria GeForce RTX 30 miała 4,35%. Fakt faktem modele Ampere pojawiały się na rynku w czasach boomu kryptowalutowego, jednak mimo wszystko mamy dowód, że modele Ada Lovelace wcale nie radzą sobie tak źle.

Na podstawie powyższych wyników można wnioskować, że GeForce RTX 4060 prędzej czy później będzie jedną z najpopularniejszych kart graficznych, zwłaszcza że premiera modeli z kolejnej generacji jest w tym momencie dosyć odległa. Ponadto ankieta Steam po raz kolejny pokazuje nam, że gracze generalnie nie ufają zbytnio konstrukcjom innych firm niż NVIDIA. Najpopularniejsze grafiki od AMD to głównie zintegrowane układy, a udziały gamingowych Radeonów są mało znaczące. Kto wie jednak, jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych miesiącach, gdy nowe modele RX 7800 XT i RX 7700 XT rozgoszczą się na rynku...

Źródło: Steam, Tom's Hardware